Morena denuncia en una investigación formal de la Contraloría de CDMX a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por la presunta simulación de licitaciones que desviaron 97 millones de pesos al Grupo Meor.

Tal y como se reveló en su cuenta oficial del Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México, presentaron evidencia de contratos irregulares desde enero de 2026 que involucran a Rojo de la Vega.

Denuncian a Alessandra Rojo de la Vega por irregularidades en su administración

Las diputadas Leonor Otegui, Iliana Sánchez y Diana Sánchez de Morena, han impulsado una denuncia en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega por desvío de 97 millones de pesos en su administración de la alcaldía Cuauhtémoc.

Incluso aseguran que sigió el esquema a la “Estafa Maestra” del sexenio de Peña Nieto en donde se reveló un desvío masivo vía universidades y empresas fantasma, alegando que Rojo de la Vega empezó su carrera política en el PRI en esa época.

Morena denuncia a Alessandra Rojo de la Vega por desvío de 97 millones de pesos (@GPMorenaCdMex / )

La denuncia asegura que hubo irregularidades en la administración de Rojo de la Vega por contratos que desviaron aparentemente 97 millones de pesos a Grupo Meor desde enero del presente año.

Por lo que en febrero del 2026, el Congreso capitalino aprobó que Contraloría y la Auditoría Superior local hagan una investigación formal, la cual ya fue abierta el pasado 1 de marzo, contra la alcaldesa por posible triangulación y simulación de competencia con el Grupo Meor.

Alessandra Rojo de la Vega ha rechazado categóricamente los intereses económicos y calificó el caso de la denuncia en su contra como persecución política.

Cabe recordar que estas acusaciones provienen de un reportaje que salió en a finales de enero del 2026, en donde se revelaba que la alcaldía Cuauhtémoc, bajo la gestión de Rojo de la Vega, había otorgado alrededor de 16 contratos por un total de más de 97 millones de pesos a empresas vinculadas al Grupo Meor que incluye nombres como:

Operadora Meor

Carbonusa

TECNOVA

Alianza Comercialización y Construcciones, Monasil

Levana MNR y más

En dicho reportaje se señala que varias de esas empresas pertenecen al mismo grupo o comparten apoderados legales y socios, lo que hace sospechar de simulación de competencia en licitaciones por invitación restringida; es decir, se invita a varias “empresas diferentes” que en realidad son del mismo consorcio para aparentar competencia, y luego se adjudica a una de ellas.

También hay menciones de adjudicaciones directas sin licitación abierta, lo que viola presuntamente la Ley de Obras Públicas y la normativa de adquisiciones de la CDMX en el artículo 51 y relacionados.