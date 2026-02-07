Diana Sánchez Barrios, diputada del Congreso de la Ciudad de México (CDMX), respondió por un video viral en el que se le observa teniendo un desencuentro con un ciclista.

“Yo fui víctima de un atentado de cinco balazos. Soy una mujer sobreviviente”. Diputada Diana Sánchez Barrios sobre video viral

En el video de apenas unos segundos de duración, un ciclista acusa a Diana Sánchez Barrios de haberlo forzado a quitarse del carril en una avenida de la alcaldía Benito Juárez para poder pasarse el semáforo en rojo.

El hecho fue criticado debido a que, además de las acusaciones, el video exhibe a Diana Sánchez Barrios haciendo una seña obscena al ciclista mientras era escoltada por una patrulla.

“Me sentí acosada”: Diana Sánchez Barrios recuerda ataque del 2024

En entrevista con Juan Becerra, la diputada Diana Sánchez Barrios explicó que el ciclista comenzó a grabarla sin explicación, por lo que su reacción fue hacerle una señal obscena al sentirse acosada.

Señaló que el hombre tenía puesta una gorra y un cubrebocas, tal como la persona que le disparó en cinco ocasiones en el 2024 cuando se encontraba en el Centro Histórico.

En esa ocasión, hombres a bordo de una motocicleta dispararon varias veces contra Diana Sánchez Barrios, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Durante el ataque, dos personas que la acompañaban fallecieron, incluido su primo David Núñez.

En ese contexto, Diana Sánchez Barrios pidió comprensión de la ciudadanía, pues reiteró que fue víctima de una situación difícil que todavía le causa secuelas.