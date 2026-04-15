Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), denunció a Alessandra Rojo de la Vega por hacer promoción anticipada de precampaña.

De acuerdo con el representante de Morena, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX se han visto lonas promocionando a Alessandra Rojo de la Vega, que habrían salido del erario público.

Morena denuncia ante el INE a Alessandra Rojo de la Vega por promoción anticipada

Ante la Oficialía de Partes del INE, Guillermo Santiago, también diputado de Morena, detalló que Alessandra Rojo de la Vega ha estado usando los recursos públicos para financiar su propaganda ilegal.

Alessandra Rojo de la Vega (Cortesía )

Por su parte, Arturo Ávila acusó que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega no hace su trabajo ya que “está más preocupada por las redes sociales” y dijo que los anuncios son una violación constitucional.

“Existe una violación que está con mucha claridad prevista en la legislación, como actos anticipados de campaña y como otra serie de irregularidades que son claramente sancionadas por la ley” Arturo Ávila

Dado los actos de Alessandra Rojo de la Vega, Morena solicitó al INE que se apliquen medidas cautelares urgentes para retirar toda la propaganda ilegal de la alcaldesa en Cuauhtémoc.

Morena denuncia a Alessandra Rojo de la Vega; PAN contraataca por caso Arturo Ávila

Luego de que Morena se presentara la denuncia en contra de Alessandra Rojo de la Vega, representantes del PAN interpusieron un recurso para que se investigue a Arturo Ávila.

De acuerdo con los panistas, Arturo Ávila invirtió cerca de medio millón de pesos en propaganda para promocionarse en la Cuauhtémoc; sin embargo, no se sabe el origen de los recursos empleados.