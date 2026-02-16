Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la agresión a Alessandra Rojo de la Vega en San Cosme, y esto fue lo que opinó durante su conferencia matutina:

“Que cada quien saque sus conclusiones de los videos, ahí hay en las redes. No voy a opinar sobre el tema”

Durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum de este 16 de febrero del 2026, se le preguntó a la presidenta sobre la agresión que sufrió la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega por los comerciantes de San Cosme.

Alessandra Rojo de la Vega denunció agresión en San Cosme

Durante un operativo contra el comercio ambulante en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega denunció agresiones por parte de los comerciantes.

El incidente a Rojo de la Vega ocurrió el 13 de febrero de 2026 en San Cosme, en donde la alcaldesa opositora acusó a Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes afines a Morena, de orquestar una emboscada con golpes y amenazas.

Esto generó videos virales en redes sociales en donde se puede ver el enfrentamiento de los comerciantes y el equipo de Rojo de la Vega, y a la misma alcaldesa en altercados, lo cual ha provocado tensiones políticas.

Ante el cuestionamiento a Sheinbaum en la conferencia matutina por parte de los reporteros, la presidenta enfatizó que los reordenamientos a los comerciantes deben hacerse con diálogo, no con “show”.