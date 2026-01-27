Personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvo en Sonora, a un integrante del grupo delictivo Los Salazar, banda vinculada al Cártel de Sinaloa.

El operativo realizado por agentes de la SEMAR en coordinación con la Policía Municipal y Policía Estatal, tuvo lugar en Empalme, municipio de Sonora.

SEMAR detiene a miembro del cártel de Los Salazar en Empalme, Sonora

Un integrante de Los Salazar fue detenido durante recorridos de disuasión y vigilancia de la SEMAR, la Policía Municipal y Policía Estatal de Sonora.

El miembro de Los Salazar, cártel que mantiene una disputa con sus exaliados de la facción de Los Chapitos, está acusado de posesión de vehículos y armamento ilícito.

Al momento de su detención, federales aseguraron un tractocamión con un semirremolque, mismo que transportaba tres vehículos tipo sedan, así como 17 mil 700 cartuchos útiles de distintos calibres.

SEMAR captura a miembro de Los Salazar (@michelleriveraa / X)

¿Quiénes son Los Salazar?

Los Salazar son un grupo criminal liderado por Adán Salazar Zamorano, alias Don Adán, a quien atribuyen su nombre.

Aunque Los Salazar se formaron en el municipio de Chínipas, Chihuahua, se asentaron en Navojoa, Sonora desde la década de 1990.

Con el paso del tiempo establecieron un fuerte vinculo con la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, lo que les permitió expandir sus operaciones en Guaymas y San Carlos.

En 2023, Don Adán fue extraditado a Estados Unidos; no obstante, esto no frenó a la organización, quien continúa operando bajo el liderazgo Crispín Salazar Zamorano, alias El Tío Pin, hermano de Adán Salazar.

Aunque por un tiempo operó como un brazo armado de Los Chapitos en Sonora, el panorama cambió a finales de 2023.

Operativo de la Marina debilita al cártel de Los Salazar en Sonora (Especial)

El 2 de octubre, familiares de El Chapo colgaron mantas en Sinaloa prohibiendo la venta, fabricación y distribución de fentanilo.

Era una estrategia de Los Chapitos para frenar la persecución de Estados Unidos.

Sin embargo, tal orden la pasó por alto, Luis Miguel ‘N’, alias El Pariente, miembro de Los Salazar, quien fue detenido por poseer mil 500 pastillas de fentanilo.