Las alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco encabezan solicitudes de aumento presupuestal en la Ciudad de México (CDMX).

Tras la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la CDMX 2026, las alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco piden un aumento presupuestal a lo proyecto por las autoridades capitalinas.

Este aumento presupuestal que solicitan las tres alcaldías va desde un 10 a un 85% de lo proyectado por el Gobierno de la CDMX, encabezando por Clara Brugada Molina que les asignó a cada alcaldía de las 16 que comprenden la capital cerca del 7.5%.

En una de las mesas de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la CDMX, las alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco solicitaron al Congreso de la CDMX un aumento presupuestal que va desde un 10 a un 85%.

La alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega fue la que solicitó un presupuesto mayor para el siguiente año fiscal de 2026, estimado en un 85% más, pidiendo un monto total cercano a los 7 mil 681 millones de pesos para infraestructura, seguridad o el manejo de ser una zona central y turística.

Mientras que la alcaldía de Iztapalapa, encabezada por Aleida Alavez y Xochimilco de Circe Camacho, pidieron un 15%.

En el caso particular de Iztapalapa pidió este 15%, que representa cerca de 8 mil 324 millones de pesos, para atender temas como agua, seguridad, movilidad e infraestructura.

Xochimilco pidió su 15% valorado en 3 mil 007 millones de pesos, para atención al turismo, infraestructura hidráulica y servicios.

Todas las alcaldías pidieron también considerar los gastos de presupuesto que podrían realizar en torno a la copa del Mundial de Futbol 2026, del que la CDMX será sede.