Vecinos del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, votaron para rechazar la instalación de la romería navideña que se ponía todos los años en ese lugar, informó César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX.

“Con este sondeo, sin que fuera vinculante, vamos a hablar con los organizadores de la feria y vamos a tomar una decisión en los próximos días”

El funcionario detalló que de las 533 opiniones que se tomaron casa por casa en la colonia Tabacalera y en un módulo, 344 se expresaron en contra 187 a favor.

Ante ello, solo le resta hablar con los organizadores de la feria en el Monumento a la Revolución para determinar qué decisión van a tomar en los siguientes días.

Clara Brugada escucha rechazo de vecinos a romería navideña en el Monumento a la Revolución

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, dijo que esta romería navideña ha sido una feria que se ha instalado en distinto puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, incluida la Alameda Central.

A pesar de que se ha venido instalando desde 2021 en el Monumento a la Revolución, los vecinos han protestado en contra.

Por ello fue que en este 2025 se hizo la consulta que se resolvió tuvo mayoritariamente opiniones en contra.

Romería navideña del Zócalo pasa a Reforma 13

Sobre la romería navideña que estaba en el Zócalo CDMX se informó que pasa a Reforma 13 , donde anteriormente se encontraban oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esta romería navideña estará de este 15 de diciembre al 7 de enero y se va hacer publicidad por su nueva sede.