Como parte del Paquete Económico 2026, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dirigido por Clara Brugada, condonará el predial y agua para los capitalinos.

Pero ¿cuáles son los requisitos? Te los compartimos así como las fechas en que podrás comenzar a aplicarlo.

Condonación de agua en CDMX: Requisitos y fechas

En enero 2026 se debe hacer el pago del predial y el agua, pero por la época decembrina algunos ciudadanos dejan este pago y comienzan las deudas.

Ante ello, la jefa de gobierno Clara Brugada, propuso la condonación para el agua en la CDMX que tiene estos requisitos:

Presentar boleta actual del agua

Estar al corriente con el consumo del año vigente

Realizar el pago correspondiente dentro de las fechas señaladas por la Secretaría de Finanzas

Sobre la fecha para la condonación de agua en CDMX, aún no es pública pero se sabe que será en enero 2026 y será anunciado en las redes sociales oficiales de la capital.

Esta condonación del pago de agua es válida al cien por ciento en multas y recargos por retrasos y/o adeudos en este servicio en la CDMX.

Corte de agua CDMX domingo 22 de diciembre (Andrea Murcia Monsivais)

Condonación de predial en CDMX: Requisitos y fechas

A la condonación del agua se la suma la del predial a la que también podrán acceder viviendas y negocios de la CDMX, siendo estos los requisitos:

Estar al corriente en la boleta del año vigente

Realizar el pago único durante la fecha establecida por el gobierno de la CDMX

Comprobar que el inmueble pertenece a rangos A-D si solicita la cuota preferencial

Respecto al último punto, los inmuebles de rangos A al D, podrán tener otros beneficios además de la condonación:

Pago único de mil pesos para viviendas

Pago único de dos mil pesos para pequeños negocios

La condonación del predial en CDMX también es respecto a las multas y recargos por no pagar a tiempo.

Sobre la fecha para iniciar el trámite de la condonación del predial, el gobierno de la CDMX aún no la ha compartido, pero se cree será en enero 2026 y que la información será compartida en sus redes sociales oficiales.