Un fuerte incendio en una fábrica de plásticos en Xochimilco se registró durante la madrugada de este jueves 22 de enero de 2026, en un inmueble ubicado sobre la avenida Guadalupe I. Ramírez, en la colonia Potrero de San Bernardino, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, el siniestro se encuentra controlado en un 80 por ciento, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

El incendio fue atendido desde las primeras horas del día por bomberos de la CDMX, en coordinación con personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quienes continúan laborando para extinguir el fuego en su totalidad.

Fuerte incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco (Alcaldía de Xochimilco en X)

Incendio en Xochimilco deja daños materiales, pero no heridos

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, junto con el Jefe Vulcano Cova, informaron que no hay personas heridas ni reportes de intoxicación por humo tras el incendio en la fábrica de plásticos.

Como parte del recuento de daños, el Jefe Vulcano confirmó el colapso del techo del inmueble, situación que fue documentada a través de un video difundido en redes sociales.

Las autoridades detallaron que la fábrica afectada tiene una superficie aproximada de 2 mil metros cuadrados, en cuyo interior se encontraban varios vehículos.

En las labores de atención participaron 20 bomberos en sitio y ocho más en apoyo, además de personal de Protección Civil y Servicios Urbanos de la Alcaldía Xochimilco.

Fuerte incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco (Bomberos de la CDMX en X)

Fuerte incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco (Bomberos de la CDMX en X)

Suspenden clases en la Prepa 1 de la UNAM por incendio en Xochimilco

A pesar de que no se reportaron heridos, la Universidad Nacional Autónoma de México informó la suspensión de clases en la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda” de la UNAM, debido a su cercanía con el lugar del siniestro.

La medida se tomó de manera preventiva para proteger la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo, ante el riesgo de una posible intoxicación por humo.

Tren Ligero opera con normalidad tras incendio en Xochimilco

Autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX, informaron que el Tren Ligero ya opera con normalidad, luego de que su servicio se viera afectado temporalmente por el incendio en el inmueble cercano a la estación La Noria.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para sofocar completamente el incendio y descartar cualquier riesgo adicional para la población.