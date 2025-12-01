La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional al mandatario de Tharman Shanmugaratnam donde anunció que Singapur tendrá su embajada en CDMX.

“Singapur decidió poner su embajada en la Ciudad de México, la cual se convertirá la segunda en América Latina y la primera en un país de habla hispana”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

A través de una conferencia el 1 de diciembre, Claudia Sheinbaum compartió con orgullo el que Singapur haya decidido poner una embajada en la CDMX porque solo una en América Latina la tiene.

Claudia Sheinbaum anuncia embajada de Singapur en CDMX

Tras haber recibido en Palacio Nacional a Tharman Shanmugaratnam, el presidente de Singapur, la presidenta de México compartió que tendrán su embajada en la capital.

Por una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum compartió la confirmación que Tharman Shanmugaratnam le dio en su reunión sobre la embajada de Singapur.

Y es que le dio a conocer que Singapur decidió poner su segunda embajada en América Latina en la CDMX. Sin embargo, es la primera de “habla hispana” donde la abre.

En el otro país en América Latina donde Singapur tiene su embajada es en Brasil.

Respecto al resto de la plática que tuvieron ambos presidentes, Claudia Sheinbaum compartió que se tocaron temas ambientales, de comercio y las “oportunidades” del Plan México para empresarios de Singapur.