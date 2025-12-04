El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) compartió el valor de los autos que estarán exentos de tenencia para el 2026.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton, el Paquete Presupuestal 2026 contempla que se exente la tenencia a los autos con un valor de hasta 638 mil pesos.

Esto es un incremento mayor, ya que el límite actual para poder exentar el pago de la tenencia en la capital del país es de 250 mil pesos.

Autos con valor de hasta 638 mil pesos no pagarán tenencia en CDMX para 2026

Como parte de la estrategia de recaudación de impuestos, el gobierno de la CDMX actualizó la cifra de valor del auto para que la tenencia sea exenta durante 2026.

Esto debido a que no se había actualizado la cifra, lo que llevó a miles de automovilistas a emplacar su vehículos en el estado de Morelos.

Por ello, el Paquete Presupuestal 2026 contempla que los autos con un valor de hasta 638 mil pesos, es decir de hasta 550 mil con IVA, no paguen el impuesto de la tenencia.

Sin embargo, para poder hacerse acreedor a este beneficio, el trámite tiene que realizarse durante el primer trimestre de 2026, señaló el gobierno capitalino.