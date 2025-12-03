En la propuesta del Código Fiscal 2026, el gobierno de la CDMX planteó que se amplíe el subsidio de tenencia, pues se sugiere que se aplique en autos de hasta 550 mil pesos.

La modificación radicaría en la ampliación del subsidio de la tenencia para unidades de mayor valor, pues actualmente el beneficio solo es efectivo para vehículos de hasta 250 mil pesos.

CDMX ampliaría el subsidio de tenencia para autos de hasta 550 mil pesos

De cara al 2026, el gobierno de la CDMX planteó lanzar un nuevo beneficio para los automovilistas, debido a que propuso que se amplíe el subsidio de la tenencia.

De acuerdo con lo que se establece en la propuesta de Paquete Fiscal 2026, el subsidio de 100% para el pago del impuesto por tener automóvil, se ampliaría a unidades de mayor costo.

Tenencia CDMX (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro)

En particular, se propone que la exención del pago de tenencia se aplique en autos de hasta 550 mil pesos, es decir que ya no será efectivo solo para vehículos menores a 250 mil.

En lo que respecta a los efectos de la medida, en la iniciativa se plantea que el subsidio del 100% para vehículos motores con un costo superior a los 550 mil pesos, aplicaría del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

¿Cómo aplicará la ampliación del subsidio de tenencia para autos de 550 mil pesos?

Sobre la propuesta, se refiere que sería a más tardar el 16 de enero 2026 cuando la jefa de Gobierno, Clara Brugada, emita un acuerdo general para la puesta en marcha del subsidio al impuesto.

No obstante, antes de su aprobación, la propuesta que es parte del Código Fiscal 2026, debe ser analizada, debatida y en caso de que así se determine, se apruebe por el Congreso de la Ciudad de México (CDMX).

Se debe resaltar que en caso de que sea avalado, la ampliación del subsidio a la tenencia para los autos de hasta 550 mil pesos, será válido en caso de que los propietarios cumplan con lo siguiente:

El valor de factura del vehículo (incluyendo IVA y sin descuentos) no debe exceder los 550 mil pesos en automóviles

Se debe pagar el refrendo vehicular antes del 31 de marzo de 2025 (731 pesos)

No tener adeudos de tenencia, infracciones ni multas de tránsito

Contar con tarjeta de circulación vigente

El vehículo debe estar registrado en la CDMX