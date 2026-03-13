El actor Cristián de la Fuente denunció qué vivió el robo de su moto en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), mientras él ensayaba para la obra Perfume de Gardenias.

Pese a que Cristián de la Fuente de 52 años de edad, tuvo acercamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no le habrían resuelto el robo.

Roban moto de Cristián de la Fuente en la Cuauhtémoc, CDMX

El 12 de marzo de 2026, el actor Cristián de la Fuente compartió en sus redes sociales que sufrió el robo de su moto en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, como un llamado a la atención de los policías.

Con una foto de cómo es su moto, el actor compartió que mientras estaba en el Teatro San Rafael ensayando para el estreno de la obra Perfume de Gardenias, le robaron su moto.

Por lo que compartió, Cristián de la Fuente dejó su moto estacionada afuera del Teatro San Rafael en la CDMX, y fue ahí donde la robaron.

Incluso, apuntó que tras percatarse del robo, acudió con autoridades quiénes revisaron el C2 y ubicaron que dos “tipos se la llevaron caminando”. Sin embargo, cuando compartió los hechos en redes sociales habían transcurrido dos horas y no le daban solución.

“Al salir del teatro dos sujetos se habían robado mi moto. Los policías llegaron. Revisaron las cámaras a través del C2 y vieron que 2 tipos que se la llevaron caminando. Han pasado más de 2 horas y nadie me dice nada… (sic)”. Cristián de la Fuente, actor.

Cristián de la Fuente denuncia el robo de su moto en CDMX. (@iamdelafuente)

Pese a que Cristián de la Fuente etiquetó a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, y a la SSC-CDMX, estos no han respondido públicamente a la denuncia.

Así como tampoco el actor ha aclaró si le dieron solución al robo de su moto.