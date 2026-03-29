A través de sus redes sociales, MC Davo denunció que fue víctima de robo en Monterrey luego de que le saquearon dos de sus camionetas.

El rapero MC Davo pidió a las personas tener cuidado y no estacionarse en la plaza comercial sobre la avenida Gonzalitos en Monterrey, Nuevo León.

MC Davo muestra cómo quedó su camioneta tras robo en Monterrey

A través de un video, David Sierra -mejor conocido como MC Davo- denunció el viernes 27 de marzo que habría sido víctima de la delincuencia luego de que habían saqueado dos de sus camionetas.

MC Davo mostró que una de sus camionetas habría sufrido un cristalazo mientras el se encontraba estacionada en Plaza Real, a unos metros del cruce de Gonzalitos y Fleteros.

Según explicó, cuando se encontraba cenando con su staff recibió una alerta en su celular proveniente de la cámara de una de sus camionetas en la que le señalaban que había detectado movimiento al interior.

MC Davo confesó que se tardó en revisar y cuando salió se dio cuenta que a su camioneta le habían dado un cristalazo.

En el video, MC Davo señaló que los delincuentes lograron sustraer una consola de videojuegos que se encontraba dentro de la camioneta.

Sin embargo, se burló de que los rateros habían dejado un cinturón de marca al que podrían haber sacado mucho dinero.

MC Davo denuncia robo en Monterrey: saquean dos camionetas (@mcdavoo / Instagram )

En la misma plaza comercial, MC Davo sufre el saqueo de dos de sus camionetas

MC Davo señaló que cuando pensó que las cosas no podían ser peor, se dio cuenta que su otra camioneta -que también se había estacionado en la plaza comercial- también sufrió un cristalazo.

En esta camioneta no reveló que se habían llevado los ladrones, sin embargo mostró cómo también los ladrones le habían roto el cristal de la puerta.

Pese al susto, MC Davo decidió tomarse con humor esta situación y se mostró confiado de que el robo solo le traerá cosas positivas y pronto podrá recuperar lo robado.

MC Davo incluso compartió una serie de imágenes de los mensajes que le mostraban la camioneta tras el cristalazo.

Hasta ahora, MC Davo no ha confirmado si interpondrá una denuncia formal ante las autoridades, aunque si pidió a las personas tener cuidado y no estacionarse en esa plaza ante la falta de seguridad.