Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron hoy jueves 9 de abril la detención de cinco personas, vinculadas a una banda criminal dedicada al robo de motos.

De acuerdo con la información, los 5 detenidos están ligados al caso de Cristián de la Fuente, actor que sufrió el robo de su moto a las afueras de un teatro ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en CDMX.

Cinco detenidos tras cateo a inmueble por robo de motos; tenían vehículo de Cristián de la Fuente

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que, en conjunto con personal de la Fiscalía General de Justicia y de elementos de la Guardia Nacional, cumplimentaron una orden de cateo a un domicilio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

En su interior, se logró la detención de 5 hombres, de 18, 20, 22, 31 y 51 años de edad, integrantes de una banda dedicada al robo de motocicletas. Además, se logró ubicar una motocicleta, la cual contaba con un reporte de robo activo.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones derivan del seguimiento de una denuncia ciudadana por el robo de una motocicleta al exterior de un teatro, presentada por el actor Cristián de la Fuente.

Capturan a cinco por robo de motos; ligados a caso de Cristián de la Fuente (@c4jimenez / X)

Las investigaciones permitieron ubicar el inmueble en la colonia Anáhuac Primera Sección, en donde se presumía los delincuentes escondían los vehículos robados.

En en lugar también fueron hallados dos juegos de placas de circulación de la CDMX y diversas dosis de droga, las cuales se sumarán a los señalamientos contra los 5 hombres.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía CDMX, en donde quedaron a disposición de un juez quien definirá su situación legal.

En tanto, el inmueble fue asegurado por la Fiscalía CDMX, y permanecerá bajo resguardo policial hasta que concluyan las investigaciones.