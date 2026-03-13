Gustavo Adolfo N, de 40 años de edad, fue detenido como presunto responsable de participar en el asalto a la tienda Sanborns Patriotismo, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, anunció este 13 de marzo, un día después del asalto, que esta detención fue gracias a monitoristas del C2 Sur.

Con al detención se recuperaron cinco teléfonos celulares en sus empaques, mismos que tenían las etiquetas de venta de Sanborns. Al parecer algunos de esos modelos eran iPhone 17.

Autoridades prometen cero impunidad en asalto a Sanborns Patriotismo; faltan 3 por detener

El Sanborns objeto del asalto del 12 de marzo se encuentra en el cruce de las avenidas Patriotismo y Puente La Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos.

Aunque se detuvo Gustavo Adolfo N, los implicados en el asalto con mazos fueron cuatro, por lo que las autoridades prometieron que no habrá impunidad.

También se aseguró una camioneta y dos mazos con los que destruyeron la vitrina de celulares, así como dosis de presuntas marihuana.

Detienen en Calzada de Tlalpan a asaltante de Sanborns Patriotismo

Con ayuda de las cámaras de circuito cerrado, motoristas del C2 Sur identificaron la camioneta color blanco en la que huyeron y siguieron su trayectoria.

Ello permitió que la camioneta fuera interceptada en sobre Calzada de Tlalpan a la altura de la calle Correspondencia, en al colonia Álamos, donde realizaron la revisión preventiva.

La camioneta blanca tenía placas del Estado de México, misma que ahora es parte de las autoridades.