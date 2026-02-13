La Secretaría de Seguridad Social (SSC) y la Fiscalía de la CDMX reportaron la muerte de una mujer en el Cine Ópera en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo a las autoridades, la mujer de aproximadamente unos 50 años, fue encontrada sin vida en el Cine Ópera, recinto que se encuentra abandonado desde hace varias décadas; según relataron los vecinos, ella era la guardia de seguridad.

Encuentran muerta a mujer dentro del Cine Ópera

En la colonia San Rafael de la CDMX, en la calle Serapio Rendón de la alcaldía Cuauhtémoc se encuentra el icónico Cine Ópera, el cual fue inaugurado en 1949 y en donde hoy, 13 de febrero del 2026, se encontró a una mujer sin vida.

Indagan la muerte de una mujer en el Cine Opera, ubicado en la calle Serapio Rendón, col. San Rafael, @AlcCuauhtemocMx.

De acuerdo con vecinos podría tratarse de una mujer, guardia de una empresa de seguridad privada. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan.



De acuerdo con vecinos podría tratarse de una mujer, guardia de una empresa de seguridad privada.

De acuerdo a las autoridades como la SSC y Fiscalía están investigando la muerte de la mujer tras encontrar posibles signos de violencia, por lo que se indaga como muerte violenta como un posible homicidio o feminicidio, aunque aún no hay confirmación oficial de la causa de muerte.

Se sabe que el hallazgo ocurrió esta mañana del 13 de febrero de 2026 en el interior del Cine Ópera, un edificio abandonado desde hace décadas; en videos e imágenes que ya circulan en redes sociales, puede verse como los peritos realizaron las diligencias en la planta baja del edificio y levantaron el cuerpo para llevarlo al forense.

Hasta el momento no hay actualización oficial de la FGJ de la CDMX sobre la identidad de la mujer encontrada muerta en el Cine Ópera, o los resultados de la necropsia.