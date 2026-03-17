El actor Cristián de la Fuente denunció el robo de su moto en la alcaldía Cuauhtémoc, pero ahora comparte que policías de la Ciudad de México (CDMX) pudieran estar obstaculizando el proceso.

Asimismo, Cristián de la Fuente de 52 años de edad, compartió que circulaba en la CDMX sin seguro porque no lo creyó necesario.

Cristián de la Fuente acusa que policías de CDMX no querían que denunciara el robo de su moto

Mientras el actor Cristián de la Fuente estaba ensayando para la obra de teatro Perfume de Gardenias, le robaron su moto en la alcaldía Cuauhtémoc; ahora comparte que los policías tuvieron comportamiento extraño.

En un encuentro con la prensa mostrado en Sale el Sol, el actor chileno compartió que pese a que policías de la CDMX le confirmaron el rastro de los ladrones, luego se desentendieron.

El actor explicó que si bien dejó su moto estacionada en la calle y sus llaves a los cuidadores, pudieron ver por el registro de las cámaras que se la robaron caminando.

Fue así que dijo no sospechar de los cuidadores, pero sí habló de las actitudes de los policías de CDMX, argumentando que cuando les dijo que pondría la denuncia en la Fiscalía, le pidieron no hacerlo.

Cristián de la Fuente, actor. (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira / Edgar Negrete Lira)

Extrañado de la petición de los policías, Cristián de la Fuente dijo que actuó conforme a la ley y denunció el robo, pero cuándo le informó esto a los uniformados, estos le dijeron que ya habían perdido el rastro de su moto.

“Una patrulla no fue capaz de alcanzar a alguien que se lleva una moto caminando, los policías me dicen que no haga la denuncia, después voy a hacer la denuncia, me dicen que hable al 911 y después que hago eso, me dice el policía ‘sabe qué perdí el rastro, ya no hay moto’ “. Cristián de la Fuente, actor.

Como Cristián de la Fuente emitió la denuncia, le pidieron ir a ratificarla a los 10 días, pero él cree que para ese tiempo su moto “ya va a estar desvalijada y desarmada” para su venta por partes.

La moto robada de Cristián de la Fuente no tenía seguro

Cristián de la Fuente compartió que policías de CDMX querían evitar que denunciara el robo de su moto, pero además se sinceró y dijo que circulaba sin seguro.

Pese a que desde el 2019 en la CDMX es obligatorio para las motos tener seguro para circular, el actor explicó que él decidió no hacerlo porque no le daba mucho uso.

A su parecer, el tener trayectos cortos en su moto lo exonera de tener seguro para su moto, de modo que, además, no puede hacer el reclamo por esa vía.