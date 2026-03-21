Cristián de la Fuente responde a acusación contra Arturo Carmona por robo de su moto

Cristián de la Fuente defiende a Arturo Carmona de comentario que lo relacionaba con el robo de su moto.
A inicios de marzo, Cristián de la Fuente denunció que su moto fue robada en calles de la CDMX e incluso señaló a policías de ser cómplices de los delincuentes.
Durante une encuentro con la prensa, un reportero cuestionó a Cristián de la Fuente si no sospechaba que Arturo Carmona podría estar relacionado con el robo de su moto.
“Algunas personas especularon que podría ser Arturo Carmona por ese desencuentro que tuvieron por ese desencuentro”Reportero
Estos rumores surgieron, luego de que Cristián de la Fuente y Arturo Carmona tuvieran rencillas en una obra de teatro.
La respuesta de Cristián de la Fuente fue contundente y señaló de absurda la pregunta del reportero: “Está como malo ¿No?”, dijo el actor sobre el reportero.
Cristián de la Fuente aclaró que mantiene una buena relación con Arturo Carmona, por lo que ese tipo de sospechas no eran coherentes.
Cristián de la Fuente se mostró enojado por la sugerencia de que Arturo Carmona estaría relacionado con el robo de su moto.
Incluso se burló del reportero por esta sugerencia y reveló que Arturo Carmona le ofreció una de sus motos.
“Me la ofreció porque tiene dos, tiene una que estaba arreglando y lo primero que hizo fue ofrecérmela”, dijo Cristian de la Fuente, quien presumió el gesto de su compañero.
Por lo pronto, Cristián de la Fuente ya dio por perdida su motocicleta, pues no estaba asegurada y no hay avances en la investigación.