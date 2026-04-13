Cristián de la Fuente está resignado a no recuperar su motocicleta, pese a que recientemente la policía detuvo a cinco integrantes de una banda criminal dedicada al robo de estos vehículos.

Frente a micrófonos de TV Azteca, Cristián de la Fuente confirmó la detención de hombres dedicados a robar motocicletas; no obstante, no pudo y tampoco quiso disimular su frustración.

De acuerdo con el actor, de 52 años de edad, el proceso es lento.

“No he recuperado mi noto, no la he recuperado. Atraparon a los tipos que se habían robado mi moto y que se habían robado otra moto, pero como todo es lento... El MP tiene que pedirle permiso a no sé quien y firmar un documento para que lo mandé al juez y el juez debe aprobar para que lo vean, para que le puedan preguntar al señor que me robó mi moto: ¿A quién le vendió mi moto?” Cristián de la Fuente

Por tal lentitud e ineficiencia, el famoso da por hecho que su moto tiene nuevo dueño.

“Ya la vendió con papeles falsos, está en otro lado” Cristián de la Fuente

Capturan a cinco por robo de motos; ligados a caso de Cristián de la Fuente (@c4jimenez / X)

Cristián de la Fuente está decepcionado de la justicia en México

Cristián de la Fuente está decepcionado de la justicia en México, debido a que el caso no se ha resuelto pese a que hay pruebas, como el video del hombre robándose la motocicleta.

Para evidenciar que la respuesta de las autoridades ha sido nula, revela que a lo largo de casi un mes, no se dio con el paradero de los ladrones de su motocicleta por su denuncia sino porque coincidió con otra.

“Creo que llevamos un mes y en un mes no han podido hacer nada, de hecho, por mi carpeta investigativa no se llegó a estas personas, se llegó por otra carpeta investigativa de otra moto y cuando vieron al señor por tales características, tal vestuario, con tal moto y cuando vieron el video robándose mi moto y se dieron cuenta que es el mimo, dijeron: Ah es el mismo” Cristián de la Fuente

Finalmente, el actor de Perfume de Gardenia lamentó que no puedan encarcelar a los ladrones de su moto hasta concluir el debido proceso, mismo que podría llevar mucho más tiempo, lo que resulta frustrante.

“Ya tanta gente involucrada y uno no puede más que sentarse de brazos, da un poco de frustración“ Cristián de la Fuente

Roban motocicleta a Cristián de la Fuente

A mediados del mes de marzo de 2026, Cristián de la Fuente denunció haber sido víctima de robo.

El actor dejó su motocicleta estacionada frente al teatro donde estaba ensayando, al salir no encontró su vehículo por lo que le preguntó a la persona que se quedó a cargo.

La respuesta fue absurda, su cuidador dijo haberse descuidado y se disculpó por la desaparición de la motocicleta.

Al reportarla con policías, estos le dijeron haber visto a dos hombres empujando una motocicleta, pero no los detuvieron, incluso le sugirieron no denunciar.