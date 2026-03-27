El creador de contenido, Aaron Mercury de 25 años de edad, compartió que fue asaltado en la Ciudad de México (CDMX) a mano armada afuera de Plaza Samara.

Aaron Mercury explicó que en ese momento estaba con su mamá, Nancy González, y aunque les quitaron sus pertenencias “no pasó a mayores” y lo agradeció.

Aaron Mercury es asaltado en la alcaldía Álvaro Obregón en CDMX

A través de Instagram Stories, el creador de contenido Aaron Mercury, compartió que acababa de ser asaltado afuera de la Plaza Samara que está ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón en la CDMX.

Mercury explicó que viajaba en coche con su mamá cuando los asaltaron a mano armada, quitándoles sus celulares, carteras y otras pertenencias.

Pese al temor que Aron Mercury expresó que sintió, agradeció que el asalto “no pasó a mayores”.

“¿Qué crees? Me acaban de asaltar a mi madre y a mí afuera de la plaza Samara. Veníamos en el coche y bueno, tenían armas. Nos quitaron los celulares y nos quitaron las carteras y todo. Pues bueno, nada más ahí les voy avisando cualquier cosa, por suerte no pasó a mayores. Nada más fue eso”. Aaron Mercury, creador de contenido.

Aaron Mercury comparte que fue asaltado en CDMX. (@aaronmercury)

El creador de contenido no aclaró si levantó una denuncia en la Fiscalía de la CDMX o si bien pidió apoyo de alguna policía en la capital.