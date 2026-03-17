Fabián Lavalle denunció haber sido víctima de un asalto a mano armada la mañana del martes 17 de marzo de 2026, cuando se encontraba en una gasolinera de Río Rhin, cerca de Paseo de la Reforma de la CDMX.

“Me llegaron por detrás dos pistolas aquí, un tipo por acá jalonándome, el otro ‘entrágame’. No me dieron tiempo ni de recapacitar ni de accionar. Me arrebataron el teléfono”. Fabián Lavalle en Chismorreo

El presentador relató en el programa Chismorreo que los delincuentes lo encañonaron y le robaron su celular, además de despojar de dinero a un empleado del lugar.

Aunque sus compañeros le insistieron en denunciar, Lavalle dijo que no lo hará para evitar frustraciones con el sistema de justicia en CDMX.

Fabián Lavalle (Captura de video)

Asaltantes de Fabián Lavalle también robaron dinero a empleado de la gasolinería

El presentador continuó su testimonio revelando que no fue la única víctima del asalto, pues los delincuentes aprovecharon el momento para robar a uno de los empleados del lugar.

Según Fabián Lavalle, aprovecharon que el despachador estaba entregando cambio a un cliente, por lo que le arrebataron todo el dinero que tenía en la mano.

El presentador de televisión no mostró interés en denunciar pese a la insistencia de sus compañeros en hacer el trámite correspondiente.

Esto porque, explicó, no quiere exponerse, alegando que podría hacer “más corajes” por las deficiencias del sistema de justicia:

“Yo no tengo confianza ni en las cámaras de nuestro país. Porque sirve una y 50 mil no sirven... siempre hay algún pretexto”. Fabián Lavalle en Chismorreo

Finalmente, Lavalle mencionó haber dado de baja su línea telefónica para evitar mal uso de su número o posibles extorsiones a familiares y amigos.

El presentador también dio visibilidad a los millones de casos que hay en el país de delincuencia y robo, lamentando haber sido una víctima más: