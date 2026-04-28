Policías de Ciudad de México (CDMX) están bajo investigación por la muerte de un hombre en una patrulla, tras su detención en la Central de Abastos de Iztapalapa.

El hombre entre 35 y 45 años fue detenido en inmediaciones de la Central de Abastos, en Iztapalapa, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sin embargo, murió mientras era trasladado a la agencia del Ministerio Público, bajo custodia policial, por lo que la Fiscalía General de Justicia de CDMX ya investiga.

Policías de CDMX bajo investigación por muerte dentro de patrulla en Iztapalapa

La tarde de este lunes 27 de abril se reportó la muerte de un hombre dentro de una patrulla en Iztapalapa; los policías de CDMX que lo tenían en custodia, fueron detenidos.

Acorde con lo señalado de manera inicial, la detención tuvo lugar en la Central de Abasto y fue trasladado a la Coordinacion Territorial Iztapalapa número 3.

Sin embargo, al bajarlo de la patrulla, el hombre se desvaneció y quedó en una posición inusual, junto a la puerta del vehículo oficial.

Tras emitir la tarjeta informativa, elementos de la SSC explicaron que los policías de CDMX solicitaron ayuda médica después de que el hombre se desmayara.

Sin embargo, paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que el hombre había muerto, además de que no presentaba golpes o signos de violencia.

SSC da detalles sobre detención y muerte de hombre bajo custodia de policías de CDMX

Tras darse a conocer la muerte del hombre dentro de la patrulla, la SSC emitió una tarjeta informativa en la cual dieron a conocer los motivos de la detención.

La SSC señala que el hombre que murió era el conductor de un tractocamión que obstruía la Vialidad de los 1 en la Central de Abasto, por lo que le pidieron que lo moviera.

El hombre obedeció; sin embargo, el movimiento del tráiler provocó que uno de los policías de CDMX cayera a la avenida, por lo que descendió del vehículo y comenzó a correr.

Este hecho derivó en una persecución y su posterior detención una vez le dieron alcance, además de que quedaría a disposición de un juez cívico.

Hombre muere dentro de patrulla de policías de CDMX (Captura de pantalla)

Los policías de CDMX ya rindieron su declaración, pero la Dirección General de Asuntos Internos ya abrió una investigación.