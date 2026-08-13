La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay razón para que la Sección 22 mantenga protestas, luego de confirmar que este jueves 13 de agosto de 2026 se reunirá con representantes del magisterio oaxaqueño en Palacio Nacional.

“No veo porque tendría que haber alguna movilización, porque sencillamente fue un acuerdo en mi visita a Oaxaca para ver que se ha cumplido y que no se ha cumplido de los compromisos que estableció Secretaría de Educación Pública, Gobernación con los maestros y maestras de Oaxaca.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El encuentro con líderes del magisterio, programado a las 11:00 horas, busca revisar demandas relacionadas con plazas docentes y asuntos educativos en Oaxaca.

Mientras Claudia Sheinbaum plantea un diálogo específico para atender pendientes locales, la CNTE llega con una agenda más amplia, incluyendo exigencias sobre la Ley del ISSSTE y la reforma educativa.

¿Qué discutirá Sheinbaum con la Sección 22 de la CNTE?

Entre los temas que serán revisados con la sección 22 de la CNTE se encuentran:

Asuntos educativos de Oaxaca

Plazas docentes y pendientes con el magisterio

La agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum también ocurre en medio de las exigencias de la CNTE relacionadas con la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa.

Sheinbaum ha planteado que la reunión tendrá un alcance específico para atender las demandas de Oaxaca, sin que ello implique reabrir una mesa nacional con toda la CNTE.

La presidenta considera que, al existir un espacio formal de diálogo, no habría razón para mantener las protestas, mientras que la Sección 22 llega a Palacio Nacional con una agenda más amplia y la expectativa de obtener respuestas concretas.

Así, la reunión entre Sheinbaum y la Sección 22 de la CNTE pondrá a prueba si el diálogo permite avanzar en los acuerdos pendientes o si las diferencias sobre la agenda nacional del magisterio mantienen la presión y las movilizaciones.