La Secretaría de Gobernación informó que se encuentra revisando los compromisos alcanzados con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tras la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Gobernación indicó que el encuentro, celebrado el jueves 13 de agosto en Palacio Nacional, permitió evaluar los avances de las diversas mesas de trabajo, consolidando una agenda que prioriza el bienestar docente y el acceso universal a la educación pública.

Gobernación destaca cumplimiento de compromisos alcanzados con la Sección 22 de la CNTE

Gobernación manifestó que se encuentra revisando todos los compromisos que se pactaron con la Sección 22 de la CNTE tras la reunión que sostuvieran representantes con la presidenta Sheinbaum.

Destacó el alcance de la Beca Rita Cetina, que apoya a estudiantes de secundaria y primaria con recursos para útiles y uniformes escolares.

Gobernación revisa compromisos con la Sección 22 de la CNTE tras reunión con Sheinbaum (Dassaev Téllez Adame/Cuartoscuro / Dassaev Téllez Adame)

Puntualmente, Gobernación indicó que será a partir de agosto 2026 cuando 372 mil 436 estudiantes de primaria sean parte de la Beca Rita Cetina, sumándose así a los 197 mil 983 estudiantes de secundaria que ya reciben este apoyo.

Con ello, la inversión para Oaxaca supera los 6 mil 300 millones de pesos, presupuesto que se canaliza a través de programas de becas que cubren desde el nivel básico hasta el superior, beneficiando a cientos de miles de jóvenes oaxaqueños.

Asimismo, Gobernación confirmó que a partir del 1 de septiembre se activará la regularización de horas, recategorizaciones y la asignación de nuevas plazas en todos los niveles educativos en Oaxaca.

En materia de infraestructura, se garantizó el equipamiento tecnológico y mobiliario para más de 23 mil centros escolares, además de un plan de electrificación coordinado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por otra parte, la agenda de justicia social avanzó con el reporte sobre casos de personas privadas de la libertad y víctimas que requieren reparación integral.

Para consolidar estos acuerdos, se mantendrá una mesa de seguimiento permanente con la Sección 22 de la CNTE y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Así, se programó una nueva reunión para el 2 de septiembre de 2026 para revisar expedientes pendientes y asegurar la restitución de derechos.