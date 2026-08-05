El Gobierno de México presentó el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira, una propuesta que busca alcanzar acuerdos definitivos para dar continuidad al proyecto de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa.

Durante una conferencia de prensa en Los Mochis, Sinaloa, el comisionado del Gobierno de la República para la Atención al Tema GPO, Mauricio Rodríguez Alonso, explicó que el documento responde a las inquietudes planteadas por el colectivo Aquí No y por habitantes de las comunidades cercanas.

Este plan se está poniendo a consideración, ya lo tenemos estructurado quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Es un plan, diría yo, que responde a las inquietudes que históricamente han planteado el colectivo, así como las comunidades. Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado del Gobierno de la República para la Atención al Tema GPO

Plan contempla acciones ambientales, sociales y económicas

El funcionario detalló que la propuesta incluye acciones para evaluar el estado actual de la Bahía de Ohuira, desarrollar un programa de restauración y saneamiento ambiental, proteger la flora y fauna, además de establecer un centro de atención inmediata para prevenir y responder ante posibles emergencias relacionadas con la operación de la planta.

Esencialmente, lo que estamos proponiendo nosotros son acciones en materia ambiental para cuidar las condiciones de la bahía. Primero, evaluar cómo está la bahía; segundo, un plan de restauración integral, un plan de saneamiento, y cuidado de su flora y fauna. Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado del Gobierno de la República para la Atención al Tema GPO.

Asimismo, explicó que el plan incorpora apoyos para pescadores durante los periodos de veda, entrega de motores y medidas para fortalecer la actividad agrícola mediante la reducción de costos logísticos.

Empresa y comunidades analizarán la propuesta

El comisionado del Gobierno de la República para la Atención al Tema GPO, señaló que el Plan Integral es resultado del diálogo entre autoridades, comunidades, representantes del pueblo Mayo-Yoreme, el colectivo Aquí No y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, por lo que aseguró que no se trata de una propuesta elaborada únicamente por el Gobierno.

Indicó que la empresa manifestó su disposición para asumir los compromisos derivados del proceso, mientras que el colectivo informó que socializará el contenido del documento con las comunidades antes de emitir una postura definitiva.

El Gobierno de México hizo un llamado a mantener el diálogo entre todas las partes para construir una solución que beneficie tanto al desarrollo de la región como a la conservación ambiental de la Bahía de Ohuira.