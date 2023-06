Ante su próxima renuncia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, confirmó que Omar García Harfuch se quedará como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Al presentar su informe de seguridad de la CDMX del periodo 2019 al 2023, Claudia Sheinbaum dijo que se va tranquila, porque se queda un “gran equipo” al frente del gobierno de la capital.

Sin embargo, no perdió la oportunidad para destacar a los equipos de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, encabezados por Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, respectivamente.

“Como lo anuncié hace unos días, el viernes 16 de junio dejo el gobierno de la Ciudad de México, pero quiero decirle a todos los habitantes de la ciudad, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que me voy tranquila, porque se queda un gran equipo... en particular, el equipo de seguridad y justicia”, declaró al presentar su informe.

Claudia Sheinbaum anunció que su renuncia es para contender por la candidatura presidencial de Morena rumbo a las elecciones 2024.

Junto con Claudia Sheinbaum, entre las corcholatas de Morena y sus aliados figuran:

Claudia Sheinbaum agradeció la labor de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

“Se queda un gran secretario de Seguridad Ciudadana, a quien agradezco eternamente el trabajo que ha desempeñado al frente de esta gran Secretaría. Estyo seguro que todo el cuerpo de la policía se lo agradece también”, expresó la mandataria capitalina.

Del funcionario, señaló que “es un hombre valiente, honesto, de convicción, que trabaja sin descanso por la seguridad de la Ciudad”.

A su vez, Claudia Sheinbaum destacó la labor de la fiscal Ernestina Godoy y la coordinación que ha tenido la Fiscalía de la CDMX con la SSC para la construcción de paz.

Se queda la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, que ha hecho un trabajo extraordinario, porque no sólo es la policía, si no hay coordinación entre la policía y la FGJ no hay posibilidad de que haya cero impunidad en todos los delitos. Se mantiene la autonomía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación de la construcción de la paz.

Claudia Sheinbaum