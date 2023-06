Adán Augusto López anunció que dejará la Secretaría de Gobernación el viernes 16 de junio para competir en la encuesta de Morena rumbo a las elecciones 2024 que definirán al próximo presidente de México el 2 de junio del próximo año.

Este fue el mensaje que compartió en Twitter el actual secretario de Gobernación el 13 de junio de 2023, de manera previa al Consejo Nacional de Morena:

Las tres principales “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que compiten por la candidatura de Morena -que gobernará 23 estados- en las elecciones 2024 son:

Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, quienes también pidieron licencia en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados respectivamente, también forman parte de las “corcholatas” de Morena rumbo a las elecciones 2024.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio la “bienvenida” a Manuel Velasco, senador del Partido Verde, como “corcholata” para las elecciones 2024, el 27 de mayo de 2023, durante una conferencia de prensa del partido dominante.

Te recordamos que puedes leer el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX, el cual da seguimiento a la aprobación de los posibles aspirantes.

Adán Augusto López adelantó, el mismo 13 de junio, el anuncio de su salida de la Secretaría de Gobernación. El exgobernador de Tabasco explicó que su petición se haría oficial el viernes 15 de junio para competir en la encuesta de Morena.

“Yo no voy a renunciar, le he pedido al presidente que me releve del cargo de Secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal; dejo este cargo porque voy en búsqueda de otro encargo”

Adán Augusto López