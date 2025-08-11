Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, negó que la capital mexicana sea una de las más violentas del mundo, como lo afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al colocarla en la tercera posición mundial, por lo que aseguró que no posee “información no correcta”.

La jefa de gobierno dijo que la CDMX se caracteriza actualmente por recibir a gente de todas las partes del mundo quienes deciden vivir en esta urbe.

Clara Brugada respondió así luego de que el presidente Donald Trump colocó a la CDMX como la tercera más violenta del mundo, de acuerdo al número de homicidios medidos en 2024, solo debajo de Washington D.C. y Bogotá, Colombia.

“No es así, realmente la Ciudad de México se ha caracterizado sobre todo en el último tiempo como un buen lugar donde llegan de todos lados del mundo a vivir, (Donald Trump ) está partiendo de una información que no es correcta y que estamos nosotros aclarando el día de hoy” Clara Brugada. Jefa de gobierno CDMX

Clara Brugada dijo que este comentario lo hace para precisar información independientemente de las decisiones de autoridades estadounidenses.

Clara Brugada responde a Donal Trump después de decir que CDMX es de los peores lugares en el mundo para vivir

Aunque los datos de Clara Brugada coincidieron en la explicación de la tabla mostrada en Estados Unidos, la jefa de gobierno dijo que la CDMX no es una de las ciudades con más homicidios en el mundo.

Clara Brugada explico: “lo que a nosotros nos compete es precisar bien los datos y la información, la tasa de víctimas de acuerdo al Inegi en la CDMX por cada 100 mil habitantes en 2024… es de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024 y es 60 por ciento menor a la tasa que tiene Washington que tiene mas de 27 homicidios por cada 100 mil habitantes y también es mucho menor a la tasa que tiene Bogotá que tiene 15 homicidios por cada 100 mil habitantes. Tenemos una tasa mucho menor que lo que él maneja…es importante aclararlo porque si no se puede malinterpretar que entonces la CDMX tiene una de las tasas mas altas en homicidios en América y esto no es real”

Donald Trump despliega a la Guardia Nacional en Washington porque dice que es peor que CDMX

El presidente Donald Trump lanzó una declaratoria de seguridad en Washington DC la capital de Estados Unidos debido al grado de asesinatos que dijo está por encima de la Ciudad de México (CDMX) y otras ciudades latinoamericanas, de medio oriente e incluso europeas.

Donald Trump refirió que hay algunos conocidos como los peores lugares en el mundo y aun así Washington DC los supera.

Por ello, anunció que invocará la Ley de Autonomía de D.C. para que el Departamento de Policía Metropolitana la capital de Estados Unidos pase al control de la Guardia Nacional.

En una tabla mostrada, la Ciudad de México se encuentra en tercer lugar, solo superada por Bogotá, Colombia y Washington D. C.

“La tasa de asesinatos en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México , algunos de los lugares que se mencionan como los peores del mundo… no puede ser peor” Donald Trump. Presidente Estados Unidos

Agregó que “Nuestra ciudad (Washington D.C.) ha sido tomada por pandillas violentas y criminales sedientos de sangre, multitudes de jóvenes salvajes, maniacos drogados y personas sin hogar y no vamos a permitir que esto continúe”

Donald Trump enlistó algunas ciudades latinoamericanas y del mundo en las que cuestiono quien quería vivir en lugares así como: