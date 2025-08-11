Donald Trump, presidente de Estados Unidos destaca tasa de homicidios en Washington DC por encima de la Ciudad de México (CDMX).

En conferencia de prensa encabezada por Donald Trump, el mandatario estadounidense anunció que toma el control federal de la Policía de Washington D.C. y desplegará al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional bajo la justificación de que la “inseguridad está fuera de control”.

A partir de este lunes 11 de agosto, Donald Trump ordenó la entrada de 800 elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos a su capital, Washington DC, ante la alta tasa criminal, según el mandatario estadounidense.

En palabras de Donald Trump, uno de los delitos en aumento en Washington DC es la tasa de homicidio, la cuál comparó con otras capitales del mismo continente Americano, como Bogotá, Colombia y la CDMX de México.

"La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que se dice que son los peores del planeta, es más alta, muchísimo más alta" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Después de llamar a la CDMX como uno de los peores lugares del planeta, en referencia a criminalidad, Donald Trump justificó su decisión de desplegar a la Guardia Nacional.

El despliegue de 800 elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos en Washington DC actúa conforme a la sección 740 de la ley estadounidense de Autonomía Distrito de Columbia, y tras esta se dicta una emergencia de seguridad pública.

Con esta decisión se pone al departamento de policía de la capital bajo orden federal y se coloca en su lugar a la Guardia Nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump apunta a que este cambio se debe a que asegura que en Washington DC ha presencia de “pandillas violentas, criminales, maníacos y vagabundos“, por lo que con la presencia de la Guardia Nacional afirma que se actuará rápidamente.