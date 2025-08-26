Stephen Miller, asesor de seguridad de Donald Trump, siguió el ejemplo del presidente de Estados Unidos tras declarar que la Ciudad de México (CDMX) es gobernada por el narcotráfico, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encargará de desmentirlo.

Así lo aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera del 26 de agosto.

Previamente Donald Trump había asegurado que la CDMX es uno de “los peores lugares del mundo” por los altos niveles de violencia.

Ante dichas declaraciones, la SRE será la encargada de enviar una carta de desmentido, pues Miller aseguró que la CDMX es gobernada por los cárteles del narcotráfico.

Carta de desmentido de SRE a Stephen Miller: Seguridad en la CDMX “no es lo que tal vez se imagina”

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que instruyó, desde la reunión del Gabinete de Seguridad de esta mañana, la importancia de “hacerle llegar la información para que sepa que hay un muy buen trabajo para atender la inseguridad en la Ciudad de México” al subidirector de Políticas del Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Sheinbaum señaló que si bien la instrucción también se dio a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), será a través de la SRE que se mande la carta de desmentido al funcionario.

Además, señaló que sus declaraciones pueden venir desde la ignorancia, pues “a lo mejor” no conoce las cifras en materia de seguridad de la CDMX, a cargo de Clara Brugada.

“Le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, las cifras de la Ciudad de México que a lo mejor no las conoce… no es lo que tal vez se imagina esta persona” Claudia Sheinbaum

La presidenta señaló que la reducción de homicidios de 2018 a la fecha es casi del 60% y aclaró que, aunque sigue habiendo delitos que tienen que ser atendidos, “cada vez hay menos”.

¿Qué dijo Stephen Miller? Afirma que CDMX es “una ciudad gobernada por cárteles”

Stephen Miller, asesor de seguridad de la Casa Blanca, aseguró para Fox News que la CDMX está “gobernada por cárteles”.

Ante las declaraciones, la presidenta anunció la presentación de una carta de desmentido pues los dichos no corresponden con la percepción de seguridad en la capital del país.

El asesor utilizó a la CDMX como ejemplo de las ciudades que se deben “atacar” porque “está gobernada por cárteles criminales”.

“Las calles de esas ciudades son más violentas que Bagdad o comunidades de Etiopía, lugares que muchos estadounidenses ni siquiera soñarían visitar” Stephen Miller

Asimismo, hizo segunda a Donald Trump y aseguró que se trata de una de las ciudades con las calles “más violentas” del mundo; incluso más que Bagdad o comunidades de Etiopía, aseguró Miller.