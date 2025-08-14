El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que la ciudad de Washington D.C. es más violenta que la Ciudad de México (CDMX).

Y es que mediante una publicación en su cuenta de Truth Social, Donald Trump aceptó que Washington D.C. tiene una de las tasas de delincuencia más altas en todo el mundo.

Cabe recordar que Donald Trump aseguró el 11 de agosto que la CDMX era “uno de los peores lugares del mundo”, intentando comparar el nivel de inseguridad que actualmente se registra en Washington D.C., capital de Estados Unidos.

Donald Trump admite que Washington es más violenta que CDMX; acusa a gobiernos demócratas de maquillar cifras de inseguridad

Mediante una publicación en Truth Social, Donald Trump admitió que Washington D.C., la capital de Estados Unidos, es más violenta que la CDMX.

En su comparación, aseveró que Washington, D.C. enfrenta una de las tasas más altas de delincuencia en el mundo, más que “muchos países violentes del Tercer mundo”.

De manera particular, el presidente Donald Trump manifestó que la tasa de homicidios que actualmente registra Washington D.C. es superior a lugares como:

CDMX, México

Bogotá, Colombia

Islamabad, Pakistán

Addis Abeba, Etiopía

Incluso manifestó que es diez veces más alta que la ciudad de Faluya, en Irak y concentra más inseguridad que cualquier estado de Estados Unidos completo.

Donald Trump acusó que las cifras reales de homicidios en Washington D.C. “son peores” a las cifras que daban anteriores gobiernos demócratas, a quienes acusó de corrupción y de maquillar cifras de violencia.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos compartió que un comandante de distrito fue suspendido de sus actividades, pues es sospechoso de alterar informes de estadísticas por delitos violentos.

En este sentido Donald Trump denunció que el gobierno demócrata de Washington D.C. dejó de investigar homicidios, así como evitó arrestos y juicios por la mayoría de los delitos cometidos.

De acuerdo con el presidente, Washington D.C. vive una violencia de 5 a 10 veces más alta que lo que dictan los informes de las autoridades.

Por ello se dijo confiado en que la Guardia Nacional recobrará el control de Washington D.C., la cual dijo volverá a ser “segura, limpia, habitable y hermosa una vez más”.

Donald Trump admite que Washington es más violenta que CDMX (Captura / TS @realDonaldTrump)

Donald Trump aseguró que la CDMX “es de los peores lugares del mundo”

En conferencia de prensa el pasado 11 de agosto, el presidente Donald Trump presentó una tabla donde mostró las ciudades con más asesinatos por cada 100 mil habitantes a nivel mundial.

En dicha información mostró capitales como:

Washington D.C., Estados Unidos: Con 27.54%

CDMX, México: Con 15.1%

Bogotá, Colombia: Con 10.6%

Islamabad, Pakistán: Con 9.2%

Lima, Perú: Con 7.6%

Ottawa, Canadá: Con 2.17%

En ese contexto, el presidente Donald Trump comparó a Washington D.C. con la CDMX en inseguridad y violencia, asegurando que la CDMX era uno de los peores lugares del mundo.

Donald Trump buscó minimizar la violencia que atraviesa Washington D.C., demeritando a la capital mexicana pese a que la inseguridad en su capital es más de 10% mayor.