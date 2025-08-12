Donald Trump señaló a la Ciudad de México (CDMX) como “uno de los peores lugares del mundo”, en el intento de apaciguar la inseguridad que se vive actualmente en Washington, pero esto no es así.

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) reveló que, según datos de 2025, la CDMX no es la más peligrosa de América, sin embargo, México sí tiene siete de las 10 ciudades más violentas del mundo.

Esta lista de la CMDH considera el número de homicidios reportados durante un periodo, los compara con el número total de habitantes y de esta manera resalta las ciudades con las tasas más altas de violencia.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, junto a la CMDH, dió a conocer el índice anual de violencia en las ciudades del mundo, cifras que corresponden al 2024.

México ocupa siete de los 10 primeros lugares de la lista de las ciudades más peligrosos en el mundo y los otros tres lugares los ocupan países de América; a continuación te mostramos el listado:

Puerto Príncipe, Haití Colima, México Acapulco, México Manzanillo, México Tijuana, México Ciudad Obregón, México Machala, Ecuador Celaya, México Zamora, México Puerto España, Trinidad y Tobago

Cabe mencionar que la metodología de investigación con la que se formó la lista de las ciudades más violentas del mundo no considera los conflictos armados en Medio Oriente, entre Rusia y Ucrania y entidades de México.

México ocupa 20 lugares entre las 50 ciudades más violentas y peligrosas del mundo; lista completa

La investigación del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y de la CMDH no solo considera 10 ciudades del mundo para su ranking, sino que enlista a un total de 50.

De los 50 lugares de esta lista, México ocupa siete de los primeros 10 lugares y 20 del total del ranking de las ciudades más violentas y peligrosas del mundo; lista completa; esta es la lista completa: