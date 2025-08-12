Donald Trump señaló a la Ciudad de México (CDMX) como “uno de los peores lugares del mundo”, en el intento de apaciguar la inseguridad que se vive actualmente en Washington, pero esto no es así.

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) reveló que, según datos de 2025, la CDMX no es la más peligrosa de América, sin embargo, México sí tiene siete de las 10 ciudades más violentas del mundo.

Esta lista de la CMDH considera el número de homicidios reportados durante un periodo, los compara con el número total de habitantes y de esta manera resalta las ciudades con las tasas más altas de violencia.

Matan a trabajador del Tribunal Superior de Justicia de CDMX (imagen de referencia)
Ciudades más peligrosas en el mundo (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

Las 10 ciudades más violentas del mundo; CDMX no está en la lista, pero otras 7 ciudades de México sí

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, junto a la CMDH, dió a conocer el índice anual de violencia en las ciudades del mundo, cifras que corresponden al 2024.

México ocupa siete de los 10 primeros lugares de la lista de las ciudades más peligrosos en el mundo y los otros tres lugares los ocupan países de América; a continuación te mostramos el listado:

  1. Puerto Príncipe, Haití
  2. Colima, México
  3. Acapulco, México
  4. Manzanillo, México
  5. Tijuana, México
  6. Ciudad Obregón, México
  7. Machala, Ecuador
  8. Celaya, México
  9. Zamora, México
  10. Puerto España, Trinidad y Tobago

Cabe mencionar que la metodología de investigación con la que se formó la lista de las ciudades más violentas del mundo no considera los conflictos armados en Medio Oriente, entre Rusia y Ucrania y entidades de México.

México ocupa 20 lugares entre las 50 ciudades más violentas y peligrosas del mundo; lista completa

La investigación del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y de la CMDH no solo considera 10 ciudades del mundo para su ranking, sino que enlista a un total de 50.

De los 50 lugares de esta lista, México ocupa siete de los primeros 10 lugares y 20 del total del ranking de las ciudades más violentas y peligrosas del mundo; lista completa; esta es la lista completa:

  1. Puerto Príncipe, Haití
  2. Colima, México
  3. Acapulco, México
  4. Manzanillo, México
  5. Tijuana, México
  6. Ciudad Obregón, México
  7. Machala, Ecuador
  8. Celaya, México
  9. Zamora, México
  10. Puerto España, Trinidad y Tobago
  11. Cuernavaca, México
  12. Guayaquil, Ecuador
  13. Juárez, México
  14. Mandela Bay, Sudáfrica
  15. Manabí Centro, Ecuador
  16. Cape Town, Sudáfrica
  17. Culiacán, México
  18. Buffalo, Sudáfrica
  19. Uruapan, México
  20. Durban, Sudáfrica
  21. Irapuato, México
  22. Feria de Santana, Brasil
  23. Johannesburg, Sudáfrica
  24. Kingston, Jamaica
  25. Memphis, Estados Unidos
  26. Santa Marta, Colombia
  27. Chihuahua, México
  28. Chilpancingo, México
  29. Cali, Colombia
  30. Zacatecas, México
  31. Recife, Brasil
  32. León, México
  33. Palmira, Colombia
  34. Fortaleza, Brasil
  35. Salvador, Brasil
  36. Barranquilla, Colombia
  37. Tapachula, México
  38. Benito Juárez, México
  39. Cúcata, Colombia
  40. Baltimore, Estados Unidos
  41. Maceió, Brasil
  42. Villa Hermosa Tabasco Centro, México
  43. Cartagena de Indias, Colombia
  44. Porto Velho, Brasil
  45. New Orleans, Estados Unidos
  46. Detroit, Estados Unidos
  47. Manaus, Brasil
  48. Cleveland, Estados Unidos
  49. Morelia, México
  50. Caruaru, Brasil