Adrián Rubalcava reveló el costo de los candelabros instalados en la Línea 2 tras las remodelaciones.

Los más grandes, ubicados en las escaleras del Metro Hidalgo, tuvieron un precio de 56 mil pesos cada uno, sumando 224 mil pesos por cuatro piezas.

Los candelabros pequeños y faroles costaron entre 3 mil y 4 mil pesos.

El director del Metro CDMX defendió también los muros verdes, con un gasto de 5,600 pesos por metro cuadrado, mientras la Auditoría CDMX y ASF investigan posibles irregularidades.

Adrián Rubalcava revela que candelabros del Metro CDMX costaron 56 mil pesos

Tras la polémica instalación de candelabros en el Metro CDMX, Adrián Rubalcava reveló que los de mayor tamaño costaron 56 mil pesos.

Ya que se adquirieron cuatro, esto representó un gasto de 224 mil pesos para la remodelación.

Adrián Rubalcava revela cuánto costaron los candelabros del Metro CDMX (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Respecto a los candelabros pequeños y faroles que se instalaron en estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX, Adrián Rubalcava detalló que estos tuvieron un costo entre 3 mil y 4 mil pesos.

La aclaración se dio en el contexto de la investigación de la Auditoría de la CDMX y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para transparentar los procesos de licitación de las obras del Metro CDMX.

Asimismo, Adrián Rubalcava defendió la implementación de los muros verdes, al detallar que solo tuvieron un costo de 5 mil 600 pesos por metro cuadrado, que estaría “muy por debajo del valor comercial”.

Cabe mencionar que el proceso de remodelación del Metro CDMX fue señalado de irregularidades ante la contratación de empresas sin experiencia, lo que apuntaba que podrían ser empresas fantasma.