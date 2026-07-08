El gobierno de la Ciudad de México informó que ya se tiene un plan para iniciar los trabajos de renovación de la Línea 3 del Metro CDMX, buscando minimizar las afectaciones a los usuarios del servicio.
Durante una conferencia de prensa, Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, señaló que “pronto” se dará a conocer el plan para la renovación de la Línea 3, aunque se prevé que sea en tramos pequeños.
Renovación de la Línea 3 del Metro CDMX será en tramos pequeños
Clara Brugada confirmó que la Línea 3 del Metro CDMX, que corre de Indios Verdes a Universidad, será sometida a una renovación integral una vez concluidas todas las obras de la Línea 2.
La jefa de gobierno detalló que el plan para la renovación de la Línea 3 del Metro CDMX será hacerlo en tramos pequeños, como la Línea 2, a fin de minimizar las afectaciones a los usuarios.
Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que la experiencia adquirida durante la modernización de la Línea 2 permitirá reducir las afectaciones a los pasajeros.
Aunque reconoció que habrá molestias inevitables, afirmó que las autoridades trabajan en alternativas de movilidad y una estrategia de comunicación para mantener informados a los usuarios.
La renovación de la Línea 3 del Metro CDMX contempla una intervención profunda en la infraestructura de la línea, entre ellas:
- Sustitución de vías y balasto
- Modernización de los sistemas eléctricos, de señalización y pilotaje automático
- Remodelación de las 21 estaciones
- Mejoras en accesibilidad universal
- Incorporación de 45 nuevos trenes
- Atención de problemas de hundimientos
- Implementación de cableado con tecnología de fibra óptica
Cabe mencionar que la Línea 3 del Metro CDMX es una de las más concurridas, pues conecta el norte y el sur de la ciudad; su cierre implica frustrar el viaje que miles de personas realizan diariamente.