El gobierno de la Ciudad de México informó que ya se tiene un plan para iniciar los trabajos de renovación de la Línea 3 del Metro CDMX, buscando minimizar las afectaciones a los usuarios del servicio.

Durante una conferencia de prensa, Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, señaló que “pronto” se dará a conocer el plan para la renovación de la Línea 3, aunque se prevé que sea en tramos pequeños.

Renovación de la Línea 3 del Metro CDMX será en tramos pequeños

Clara Brugada confirmó que la Línea 3 del Metro CDMX, que corre de Indios Verdes a Universidad, será sometida a una renovación integral una vez concluidas todas las obras de la Línea 2.

Línea 3 del Metro CDMX (@altonivel / Tomada de X)

La jefa de gobierno detalló que el plan para la renovación de la Línea 3 del Metro CDMX será hacerlo en tramos pequeños, como la Línea 2, a fin de minimizar las afectaciones a los usuarios.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que la experiencia adquirida durante la modernización de la Línea 2 permitirá reducir las afectaciones a los pasajeros.

Aunque reconoció que habrá molestias inevitables, afirmó que las autoridades trabajan en alternativas de movilidad y una estrategia de comunicación para mantener informados a los usuarios.

La renovación de la Línea 3 del Metro CDMX contempla una intervención profunda en la infraestructura de la línea, entre ellas:

Sustitución de vías y balasto

Modernización de los sistemas eléctricos, de señalización y pilotaje automático

Remodelación de las 21 estaciones

Mejoras en accesibilidad universal

Incorporación de 45 nuevos trenes

Atención de problemas de hundimientos

Implementación de cableado con tecnología de fibra óptica

Cabe mencionar que la Línea 3 del Metro CDMX es una de las más concurridas, pues conecta el norte y el sur de la ciudad; su cierre implica frustrar el viaje que miles de personas realizan diariamente.