En la presentación de las Actividades Navideñas 2025, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, anunció la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo para celebrar el Año Nuevo en CDMX.

De acuerdo con el anuncio presentado por Clara Brugada, esta fiesta masiva tendrá lugar en la avenida Paseo de la Reforma durante la tarde y noche del 31 de diciembre de 2025 así como las primeras horas del 1 de enero de 2026.

Horario y dónde será la fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX anunciada por Clara Brugada

De acuerdo con el anuncio de Clara Brugada, la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo de Año Nuevo en CDMX dará inicio a las 6:00 p.m. del 31 de diciembre. Tendrá lugar en el Paseo de Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia.

La idea de Clara Brugada es cerrar totalmente el paso a la circulación vehicular en Paseo de la Reforma, para que se convierta en la pista de baile de música electrónica más grande del mundo.

No se dio un horario de finalización, pero se espera que termine entrada la madrugada del 1 de enero de 2026.

¿Qué grupos estarán en la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo de Año Nuevo en CDMX?

Clara Brugada no ha dado a conocer los artistas o grupos que estarán en la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo de Año Nuevo en CDMX.

No obstante, la misma jefa de gobierno señaló que la fiesta masiva contará con talento nacional e internacional.

Recordemos que no es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad de México organiza un concierto de música electrónica en el Paseo de la Reforma.

Apenas el 31 de diciembre de 2024, Polymarchs estuvo presente dando un concierto con motivo del inicio de un nuevo año.