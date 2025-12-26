¿No sabes a qué hora termina el concierto de Baby Volcano en el Zócalo CDMX? Te damos el horario del 26 de diciembre.

La celebración de las fiestas decembrinas continúa en el Festival de Luces de Invierno del Zócalo CDMX con el concierto de Baby Volcano.

Horario del 26 de diciembre para el concierto de Baby Volcano en el Zócalo CDMX

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó el horario del 26 de diciembre para el concierto de Baby Volcano en el Zócalo:

Inicio de concierto: 8:10 de la noche

Duración: 1 hora

Termino del concierto: 9:10 de la noche

Baby Volcano es un proyecto musical que mezcla el hip-hop, trap y música electrónica.

Bajo el nombre de Baby Volcano se encuentra Lorena Stadelmann, artista de Guatemala que irrumpió en la escena en 2021 con su EP Síndrome Premenstrual.

Baby Volcano concierto en el Zócalo CDMX (Secretaría de la Cultura de Ciudad de México / Facebook)

¿Cómo llegar al Zócalo CDMX para el concierto de Baby Volcano?

El concierto de Baby Volcano es en la Plaza de la Constitución del Zócalo CDMX.

La dirección del recinto es Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México.

Considera que la estación de Metro CDMX más cercana es Zócalo / Tenochtitlán de la Línea 2.

Una alternativa para llegar es bajarse en la estación Allende, y de ahí caminar hasta la Plaza de la Constitución.