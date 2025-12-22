La Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Ciudad de México (CDMX) dio el costo promedio para la cena navideña por familia: 6 mil pesos.

Y es que cada año, las fiestas decembrinas derivan en un gasto significativo para el salario mínimo, no sólo por las cenas y los eventos, también regalos o vacaciones y Canaco señaló que habrá un crecimiento para 2025 respecto al 2024.

Cena decembrina en CDMX tendrá un costo de más de 6 mil pesos por familia: Canaco

Canaco compartió un estimado del costo de la cena navideña por familia, que en CDMX dicho gasto es un promedio de 6 mil 207 pesos, que abona a una derrama económica de 114 mil 889 millones de pesos en la entidad.

Acorde con Canaco, el costo de la cena navideña no será el único a considerarse para estas fiestas, ya que para los regalos se estima un gasto de entre 518 y mil 554 pesos por persona, o 4 mil 114 pesos por familia.

Esto representa un crecimiento del 3.56% respecto a la fiesta decembrina de 2024, lo que demuestra, a consideración del presidente de Canaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, dinamismo en la época para la bonanza económica.

Por lo mismo, estima que el consumo de bienes y servicios para la cena navideña, así como el turismo nacional e internacional dará estabilidad a los negocios de la CDMX.

Canaco calcula que cena navideña costará 6 mil pesos por familia en CDMX (Captura de pantalla)

Fiestas decembrinas dejarán una derrama de 608 mil millones de pesos en México: Concanaco

Por otra parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) también habló sobre la derrama de las fiestas decembrinas 2025 en México: 608 mil millones de pesos.

Acorde con lo señalado, dicha derrama es un crecimiento del 8.4% respecto al 2024, que al igual que Canaco, menciona es derivado del gasto por la cena decembrina y regalos, así como el turismo.

Y es que como explicó, desde el 16 de diciembre de 2025 hasta el 1 de enero de 2026 se observa un aumento en las ventas, lo que esperan derive en el beneficio de 4.8 millones de negocios.