Navidad en Miguel Hidalgo: Mauricio Tabe inaugura pista de hielo en el Deportivo Pavón.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, inauguró el sábado 13 de diciembre de 2025 la pista “Navidad MH Sobre Hielo” en la colonia Pensil Norte, donde además recibió de manos de Santa Claus el simbólico obsequio de las “Luces de la Libertad”, como parte de las actividades decembrinas organizadas por la demarcación.

Durante la jornada, vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo disfrutaron de una pastorela, la tradicional posada y diversas actividades gratuitas pensadas para fortalecer la convivencia familiar y comunitaria en estas fechas.

En su mensaje, el alcalde destacó el significado de la Navidad como un momento para compartir y agradecer.

La Navidad es un momento para compartir, para eso son las fiestas navideñas, también para dar las gracias por todo lo que hemos vivido a lo largo del año, para reconocer, abrazar a las personas que queremos y también para darles las gracias a las personas que todos los días nos llenan de felicidad. Mauricio Tabe

Mauricio Tabe impulsa la convivencia y el espíritu navideño en Miguel Hidalgo

Previo al espectáculo sobre hielo presentado por patinadores profesionales, Mauricio Tabe subrayó que la familia, los amigos y las personas con quienes se construye comunidad representan un tesoro que debe valorarse todos los días, especialmente en esta temporada.

El alcalde resaltó que la instalación de la pista en la Pérgola Cultural del Pavón busca llevar la celebración navideña a barrios y colonias populares, para que las tradiciones mexicanas como las pastorelas, aguinaldos y letanías lleguen a todas las familias y den paso a los propósitos del próximo año.

Que esos sueños que nos planteamos en este cierre de año, se conviertan en esa luz que nos inspira todos los días para despertarnos temprano, trabajar muy duro y luchar para que esos sueños se hagan realidad y nuestro propósito es tan alcanzables como nosotros lo creamos, como nosotros trabajemos todos los días para lograr esos sueños. Mauricio Tabe

Arropado por cientos de vecinas, vecinos, niñas y niños de la demarcación, el edil dio el banderazo de arranque de la pista de hielo, la cual estará abierta al público de manera gratuita hasta el 4 de enero de 2026.

Mauricio Tabe inaugura pista de hielo en Miguel Hidalgo por Navidad 2025. (Cortesía )

Show de patinaje y actividades gratuitas para las familias de la Miguel Hidalgo

Las familias asistentes también disfrutaron de un show de patinaje artístico, un cuentacuentos y las tradicionales piñatas, además de presentaciones musicales a cargo de la Orquesta Iberoamericana y la Orquesta Comunitaria de Miguel Hidalgo.

La Pista de Hielo operará:

Lunes a viernes: de 14:00 a 20:00 horas

Sábados y domingos: de 13:00 a 20:00 horas

Con horarios especiales:

24 y 31 de diciembre: de 14:00 a 18:00 horas

25 de diciembre y 1 de enero: de 14:00 a 19:00 horas

Podrán ingresar niñas, niños y adultos de cualquier edad, con talla de patines de 16 a 30 centímetros, acompañados por personal auxiliar y monitores para garantizar la seguridad.

Al evento asistieron funcionarios de la alcaldía Miguel Hidalgo y concejales, quienes acompañaron al alcalde en el arranque de esta celebración navideña.