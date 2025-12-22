La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), informó que ya tiene listo el menú especial que se ofrecerá como parte de la cena de Navidad 2025 en El Torito.

Cena de fin de año en 'El Torito' (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Este es el menú que habrá en El Torito para la cena de Navidad 2025 en la CDMX

De acuerdo con lo informado por el Centro de Sanciones Administrativas de la CDMX, mejor conocido como El Torito, la cena de Navidad 2025 que se ofrecerá a las personas que sean detenidas durante Nochebuena, consistirá en lo siguiente:

Entrada: Espagueti a la crema con jamón y piña

Plato fuerte: Pavo en salsa de mango con habanero, acompañado de papas con queso y crema

Postre: Ensalada de manzana con crema, pasas y nueces

Bebida: Ponche de furtas

Cabe destacar que la SSC capitalina, ha explicado que la intención de la cena de Navidad en El Torito, es ofrecer un trato digno a las personas que sean detenidas por no pasar la prueba del alcoholímetro.

El Torito te podría recibir en Navidad si ocurre esto

Durante décadas, las autoridades de la CDMX buscan reducir los accidentes viales por medio del programa Conduce sin Alcohol, el cual durante las fechas de las festividades decembrinas se intensifica.

Sin embargo, violar el artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, es decir conducir bajo estado de ebriedad, no es la única razón por la que podrías terminar en El Torito durante la Navidad, pues se contemplan otras causas:

Conducir bajo los efectos del alcohol: rebasar el límite permitido en el programa Conduce sin Alcohol

Negarse a la prueba de alcoholemia: rechazar el examen de alcoholímetro implica sanción inmediata

Alterar el orden público: participar en riñas, escándalos o disturbios en vía pública

Faltas cívicas: incumplir disposiciones de la Ley de Cultura Cívica de CDMX, como el caso de insultos o agresiones menores