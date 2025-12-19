El Metrobús CDMX (Ciudad de México) compartió la imagen de su bolsa navideña y sus comentarios explotaron con preguntas de en dónde conseguirla.

Como es costumbre en muchos negocios mexicanos, en agradecimiento a la preferencia en el transcurso del año, se regalan bolsas personalizadas, cubetas y otros regalos.

¿Es real la bolsa navideña del Metrobús CDMX? Esto sabemos

El Metrobús CDMX no se quedó atrás en esta tradición, por lo que compartió en redes su bolsa de agradecimiento por la preferencia de los usuarios este 2025.

Pero, ¿la bolsa navideña del Metrobús CDMX es real? Sí, pero no para su venta y sólo para recordar a los usuarios sus canales de atención y agradecer que millones utilizaron el transporte para llegar a su destino.

Asimismo, afirmó que en 2026 seguirá atendiendo los reportes y sugerencias, como se lee en la bolsa navideña en la que adjuntaron teléfonos de atención ciudadana del Metrobús:

Así como los horarios de atención, que son de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas mientras que el viernes sólo es de 9:00 a 15:00 horas.

Metrobús CDMX presume bolsa navideña y todo mundo la quiere (Metrobús CDMX vía X)

Metrobús CDMX adjuntó el correo electrónico de atención a sus usuarios junto con los deseos por las fiestas decembrinas, pero no dio más información sobre la bolsa navideña.

Bolsa navideña del Metrobús CDMX: dónde conseguirla es la pregunta entre usuarios

Las redes sociales del Metrobús CDMX no dieron respuesta a la pregunta recurrente en sus comentarios: ¿dónde conseguir la bolsa navideña?

Junto al artículo, el Metrobús CDMX agregó la página para recomendaciones y sugerencias, pero no anunció si la pondrá a la venta o será entregada en alguna estación o estaciones.

La persona encargada de las redes del Metrobús CDMX en cambio bromeó con los usuarios, quienes señalaron que sí quieren conseguir esa bolsa navideña.