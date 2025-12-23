¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Los Askis en el Zócalo CDMX? Te damos el horario del 23 de diciembre.

Los conciertos del Festival en el Zócalo “Luces de Invierno” continúan, y ahora Los Askis se subirán al escenario.

Horario del 23 de diciembre del concierto de Los Askis en el Zócalo CDMX

El horario del concierto de Los Askis en el Zócalo CDMX para el 23 de diciembre es este:

Inicio del concierto:7:30 de la noche

Duración del concierto: 1 hora y 30 minutos

Termino del concierto: 9:00 de la noche

Entrada: gratuita

Concierto de Los Askis en el Zócalo CDMX (@Los Askis internacional / Facebook)

Con más de 30 años de carrera, Los Askis son una de las agrupaciones más importantes de la cumbia andina.

Se espera que la presentación en vivo de Los Askis cuente con sus mejores éxitos como:

Amor Regresa

Vienes y Te Vas

¡Ay! El Amor

Te Daré una Rosa

Lejos de Ti

Amigos Nunca

Me Pregunto

Te Digo Vete

Poco a Poco

Cumbia Azteca

¿Cómo llegar al Zócalo CDMX para el concierto de Los Askis?

La dirección para asistir al concierto de Los Askis es Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México.

Considera que la estación de Metro CDMX más cercana es Zócalo / Tenochtitlan de la Línea 2.

Otra alternativa es bajarse en la estación Allende, y de ahí caminar hasta la Plaza de la Constitución.