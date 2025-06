A un mes del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores clave del gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México (CDMX), la Fiscalía capitalina aseguró que ya tiene avances de la investigación para dar con los responsables.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva hoy viernes 20 de junio, Bertha Alcalde Luján, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, señaló tener pleno conocimiento de la secuencia de los hechos, así como de la huida de los posibles responsables de los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz.

El doble homicidio de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, y José Muñoz, coordinador general de asesores del gobierno capitalino, se registró la mañana del 20 de mayo de 2025, afuera del Metro Xola en Calzada de Tlalpan de la CDMX.

Asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz: Fiscalía CDMX admite que no todas las cámaras del C5 funcionaban para dar seguimiento

La fiscal Bertha Alcalde aseguró que no todas las cámaras del C5 funcionaban al momento de que se registraron los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, incluida la del lugar de los hechos.

A pesar de esta situación, de acuerdo con la fiscal capitalina, las autoridades de la CDMX han podido dar seguimiento de los responsables antes, durante y después del doble homicidio por medio de cámaras privadas y públicas.

“Tenemos los videos suficientes para dar seguimiento antes, durante y después de los hechos tanto de cámaras públicas como privadas”, dijo.

La fiscal reveló que la cámara del C5 del lugar de los hechos en Calzada de Tlalpan no funcionaba debido a una falla en la tarjeta de memoria.

“No tenemos videos del C5 específicamente en el lugar de los hechos (...) tenía un tema con la tarjeta de memoria (...), pero afortunadamente logramos dar seguimiento a los vehículos”, agregó la funcionaria.

Asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz: Fiscalía de la CDMX no descarta amenaza previa contra funcionarios de Clara Brugada

La titular de la Fiscalía de la CDMX evitó confirmar o descartar si Ximena Guzmán y José Muñoz contaban con amenazas previas a su asesinato debido al sigilo de la investigación.

Dijo que hay detalles que no se pueden revelar, pero que ello no significa que no tengan “resultados muy concretos” y que no se vayan a informar”.

Negó que dentro de la estructuras de seguridad del gobierno de la CDMX encabezado por Clara Brugada hayan sido identificados como “sujetos de riesgo”.

La fiscal detalló que entre las líneas de investigación se evalúan el entorno personal, profesional y el político y que no se descarta que su doble homicidio pudiera tratarse como “un mensaje” a la Jefatura de Gobierno.