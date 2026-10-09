La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, aclaró que no se va a aplicar ningún aumento al impuesto predial para los habitantes la capital del país.

Así lo sentenció por medio de un breve mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que destacó que no se tiene contemplado un incremento pese a los cambios catastrales.

Cabe destacar que el mensaje de Clara Brugada se dio ante las versiones sobre un incremento al impuesto predial por el Programa de Ordenamiento Territorial, con el que se efectuarán evaluaciones masivas de suelo.

Clara Brugada niega aumento al impuesto predial (@ClaraBrugadaM/X)

Clara Brugada rechaza versiones sobre aumento al impuesto predial en CDMX

Durante los últimos días, circulan versiones en las que se afirma que el gobierno de la CDMX aplicará un aumento en las tarifas del impuesto predial debido a recientes cambios en materia catastral.

En medio de los señalamientos que han derivado en reclamos y cuestionamientos, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, aclaró que no se procederá con ningún tipo de incremento.

En su publicación, Clara Brugada sostuvo que “la Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial”, por lo cual pidió a la ciudadania evitar caer en cualquier tipo de engaños.

No obstante, al rechazar un posible incremento al impuesto predial, no explicó el reciente cambio catastral que aprueba modificar la base de cálculo que toma como referencia el valor comercial de la propiedad.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la CDMX (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Rumores afirmaban que se incrementaría el impuesto predial en CDMX

Los dichos de Clara Brugada se emitieron ante el surgimiento de rumores sobre un presunto incremento al impuesto predial que ha comenzado a generar alerta en ciertos sectores de la población.

Dichas especulaciones iniciaron tras la difusión del borrador del Programa de Ordenamiento Territorial, documento presentado para consulta pública por las autoridades de planeación de la capital.

Sectores vecinales e integrantes de la oposición advierten que las propuestas de rezonificación contenidas en dicho plan, implican una revaluación masiva que elevaría los valores catastrales.

Asimismo, la controversia se intensificó tras la reciente aprobación legislativa de la Ley General de Catastro en la Cámara de Diputados, la cual busca homologar los registros de propiedad a nivel nacional.

Ante ello, se ha señalado que la actualización técnica del catastro nacional permitiría ajustar los cobros fiscales al valor comercial del suelo, lo que incrementaría las tarifas del predial en zonas urbanas.