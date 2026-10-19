La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la iniciativa de Ley de Rentas Justas.

En palabras de Clara Brugada, la Ley de Rentas Justas busca resolver la crisis inmobiliaria a través de nuevos derechos, obligaciones e instancias de apoyo.

Clara Brugada (@ClaraBrugadaM)

¿En qué consiste la Ley de Rentas Justas presentada por Clara Brugada?

La Ley de Rentas Justas presentada por Clara Brugada, establece que el aumento anual del alquiler no podrá superar la inflación reportada por el INEGI para el año anterior.

La misma Ley de Rentas Justas señala que el tope se vincula directamente al inmueble y no al inquilino en turno; a diferencia de iniciativas previas a Clara Brugada.

La única excepción aplica cuando el propietario acredite haber realizado mejoras sustanciales a la vivienda.

Asimismo, señala la creación de un registro digital obligatorio de contratos gestionado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

Entre las nuevas disposiciones contractuales destacan una duración mínima de un año, la prohibición de transferir al arrendatario costos de intermediación o pólizas jurídicas.

Así como cláusulas que impiden la discriminación por contar con hijos, hijas o animales de compañía.

Además establece sanciones de entre 11,731 pesos y 46,924 pesos para quienes incrementen la renta por encima del tope permitido.

Rentas en CDMX (Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

La Ley de Rentas Justas de Clara Brugada contempla la creación de nuevas instituciones

Para garantizar la protección jurídica de los arrendatarios, la Ley de Rentas Justas de Clara Brugada también propone la creación de nuevas instituciones.

Tal es el caso de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, la cual ofrecerá orientación y mediación gratuita, así como un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos judicialmente ordenados.

Además de la Ley de Rentas Justas, Clara Brugada aseguró que se trabajan en mecanismos, así como otras iniciativas, para asegurar la vivienda todos los capitalinos.

Incluyendo jóvenes, personas de escasos recursos o con problemas estructurales de diversa índole.

La crisis inmobiliaria en la CDMX ha alcanzado su punto álgido, luego que entre julio de 2025 y julio de 2026, las rentas en la capital registraron un alza del 9.6 %, superando la inflación acumulada.