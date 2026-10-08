Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), hizo un llamado a respetar el resultado de la consulta comunitaria que respaldó el Plan Hídrico de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco.

Durante una conferencia, Clara Brugada descartó recurrir a la fuerza pública para continuar con las obras y sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y la presentación de propuestas.

“Todo por el diálogo y caminando con ellos, con propuestas, con alternativas”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Clara Brugada defiende consulta que avaló el Plan Hídrico en San Gregorio Atlapulco

Clara Brugada informó que respetará el resultado de la consulta sobre el Plan Hídrico en San Gregorio Atlapulco, plan aprobado en julio de 2025.

Sin embargo, mantendrá abierto el diálogo con quienes han expresado su inconformidad.

Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX (Gobierno CDMX/Cortesía)

La mandataria señaló que el proyecto no fue impuesto por el gobierno de la CDMX, sino que los vecinos fueron los que lo propusieron ante el problema de las inundaciones recurrentes.

Ante esta situación, Clara Brugada llamó a respetar la consulta popular que se realizó, en la que se registraron 390 votos a favor del Plan Hídrico en San Gregorio Atlapulco y 32 en contra.

El Plan Hídrico en San Gregorio Atlapulco contempla una inversión cercana a 400 millones de pesos para:

Colectores

Tuberías

Plantas de tratamiento de aguas residuales y pluviales

De acuerdo con la jefa de Gobierno, alrededor de 85% del Plan Hídrico ya se encuentra implementado, mientras que entre los trabajos pendientes están obras en San Gregorio Atlapulco.

Ante las inconformidades, Brugada aseguró que existe disposición para escuchar propuestas y analizar modificaciones al proyecto, siempre que sean técnicamente viables y permitan mantener el objetivo integral de la obra.