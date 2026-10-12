La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, rechazó que los cambios catastrales que se han propuesto puedan derivar en un aumento al cobro del impuesto predial.

En el gobierno de la ciudad no tendremos aumento al predial. Clara Brugada

Así lo sentenció ante los cuestionamientos al aseverar que, contrario a lo que se ha denunciado, la propuesta de Programa General de Desarrollo no implica aumentos en las tarifas.

Incluso, Clara Brugada sostuvo que ante las preocupaciones que se han generado por el posible aumento al predial, no se descartan cambios en los proyectos y sus planteamientos.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la CDMX (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Clara Brugada reitera que no subirá el predial en la CDMX

El pasado 10 de abril de 2026, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) de la CDMX presentó la propuesta de Programa General de Desarrollo.

El proyecto ha generado críticas debido a que se ha acusado que su aplicación podría derivar en posibles ajustes al valor catastral y aumentos al predial, por lo que Clara Brugada ya se pronunció.

En conferencia de prensa, rechazó que se pueda generar un incremento en las tarifas catastrales, pues sentenció que su gobierno está comprometido con descartar aumentos a los impuestos.

Lo decimos aquí claramente: la cuarta transformación respeta el derecho a la propiedad y en el gobierno de la ciudad no tendremos aumento al predial. Así de directo lo digo para evitar cualquier confusión. Clara Brugada

En ese sentido, Clara Brugada declaró que para evitar confusiones y versiones extraoficiales, lo único cierto es que no se va a subir el impuesto predial y menos se va a atacar la propiedad privada.

Incluso, resaltó que contrario a lo que se acusa, su administración se ha distinguido por mantener una férrea defensa por la propiedad privada al hacer referencia a los casos de invasiones y despojo.

Por ello, Clara Brugda insistió en aseverar que no solo se defiende que no se incrementen los impuestos, sino que también también se protegen los bienes de la población.

Clara Brugada destaca que Programa General de Desarrollo aún puede pasar por cambios

Al rechazar la posibilidad de aplicar aumentos al predial debido a los cambios catastrales, Clara Brugada resaltó que incluso el Programa General de Desarrollo (PGD) aún no es definitivo.

Afirmó que su gobierno se mantiene atento y receptivo a las críticas, ante lo cual refirió que el PGD sigue en proceso de consulta, es decir que no se ha aprobado ningún cambio catastral.

Por eso, expuso que todas las dudas que han surgido en torno al proyecto, no solo pueden ser aclaradas, sino que de ser necesario, también pueden realizarse los cambios que correspondan.

Esos temas se deberían de modificar (...) por supuesto que está bien, que se tienen que modificar, que no pueden quedar planteamientos que puedan generar duda. Clara Brugada

Incluso, dijo que los temas sobre las tarifas, uso de suelo y terrenos baldíos tienen que ser modificados sin dudarlo, por lo que adelantó que presentará a la SEDATU sus observaciones.