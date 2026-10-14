En la sesión ordinaria del miércoles 14 de octubre, el pleno del Senado aprobó la expedición de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

La nueva norma fue avalada en lo general y en lo particular en el Senado, debido a que la mayoría integrada por los senadores de Morena y sus aliados, desecharon las reservas presentadas por la oposición.

Pero, ¿qué cambios se van a aplicar luego de la aprobación de la nueva Ley Catastral? Te contamos cuáles son los detalles más importantes en torno a dicha legislación.

Senado de la República (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Estos son los cambios que se aplicarán con la nueva Ley Catastral

Pese a los reclamos presentados por las bancadas opositoras que acusan el riesgo de incrementar las tarifas prediales, el Senado aprobó la nueva Ley Catastral en lo general y en lo particular.

De acuerdo con lo establecido en el dictamen que ha sido defendido por el gobierno federal, con su aprobación se contempla la aplicación de una serie de cambios a como el caso de los siguientes:

Creación de la Clave Única Catastral mediante la implementación de un código estándar e irrepetible para identificar de manera unívoca cada predio en el país

Vinculación con la Cédula Única Catastral y Registral, con lo que se entrelazará formalmente la clave del inmueble con el Folio Real del Registro Público de la Propiedad

Interoperabilidad digital mediante Llave MX con el fin de unificar los sistemas informáticos nacionales y validar las consultas con la identidad digital

Detección de inconsistencias físicas y fiscales por medio de cartografía digital y cruce de datos para identificar predios subvaluados o mal registrados

Actualización indirecta de la base del Predial resultante de corregir las superficies y los valores reales de los inmuebles, lo que modifica el monto a pagar sin alterar las tasas municipales

Definición de competencia y coordinación federal al establecer lineamientos técnicos orientados a mantener formalmente la facultad recaudatoria en los municipios y alcaldías

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Senado avaló la nueva Ley Catastral

El Senado aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, para homologar los sistemas de información inmobiliaria en todo el país.

Durante la sesión ordinaria del 14 de octubre, el proyecto fue respaldado con una votación de 69 votos a favor y 32 en contra, luego de que se desecharon las reservas presentadas por los legisladores de oposición.

Con la aprobación definitiva del Senado, la minuta concluyó formalmente su ruta legislativa en el Congreso de la Unión, pues no se le aplicaron modificaciones adicionales.

Luego de este último paso parlamentario, el decreto fue remitido al Ejecutivo Federal para su promulgación oficial y su respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).