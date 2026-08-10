Grecia Quiroz aclaró la situación sobre Movimiento Ciudadano, al señalar que su agradecimiento hacia el partido naranja “no significa una alianza” con el Movimiento del Sombrero en las elecciones 2027.

La alcaldesa de Uruapan explicó que su vínculo con Movimiento Ciudadano es únicamente de respeto, ya que fue uno de los partidos que abogó a favor de las candidaturas independientes ante la reforma electoral en Michoacán.

“Movimiento Ciudadano fue uno de los partidos que presentaron el documento para el tema de reforma (electoral), que obstruía algunos temas de las candidaturas independientes, pero eso hasta el día de hoy no significa una alianza o que yo vaya en la línea de MC”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz acusa que reforma electoral en Michoacán busca borrar al Movimiento del Sombrero (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Grecia Quiroz niega alianza entre Movimiento Ciudadano y Movimiento del Sombrero

En entrevista con Radio Fórmula, Grecia Quiroz explicó que hasta este momento no existe una invitación formal ni la intención de aliar a Movimiento Ciudadano con el Movimiento del Sombrero.

La alcaldesa comentó que, desde que Carlos Manzo vivía, se había propuesto la ruta del Movimiento del Sombrero para apoyar a las candidaturas independientes en vez de a los partidos.

“Era una ruta que (Carlos Manzo) siempre comentó, el hecho de las candidaturas independientes, que es algo que ha caracterizado a este movimiento”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz enfatizó que un candidato independiente nunca podría realizarse con un partido político, pues de hacerlo perdería su calidad de independiente en un proceso electoral.

Finalmente, aunque reiteró su reconocimiento a Movimiento Ciudadano, dejó en claro que por ahora no existe ninguna intención de ir en alianza en las elecciones de 2027.

Grecia Quiroz ratifica el significado del Movimiento del Sombrero en Uruapan (Yazmín Betancourt/sdpnoticias)

MC abogó por candidaturas independientes del Movimiento del Sombrero ante reforma electoral

En mayo de 2026, fecha en la que se aprobó y discutió la reforma electoral en Michoacán, Movimiento Ciudadano cuestionó la iniciativa al considerar que las nuevas disposiciones limitaban al Movimiento del Sombrero.

Esto, porque la reforma establece restricciones para que las candidaturas independientes puedan coordinarse entre sí, compartir propaganda, colores, emblemas o estrategias que permitan identificarlas como un proyecto común.

Estas disposiciones se señalaron como un obstáculo para el movimiento liderado por Grecia Quiroz, situación que incluso provocó que Movimiento Ciudadano presentara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.