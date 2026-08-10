La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros fortalece la coordinación con autoridades federales y estatales para acelerar acciones de agua, salud, seguridad y bienestar contempladas en el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Alcaldes del oriente mexiquense, entre ellos la alcaldesa de Ecatepec, se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora del estado, Delfina Gómez para evaluar los avances del citado plan que busca transformar esta región olvidada durante décadas por anteriores gobiernos.

Ecatepec acelera acciones del Plan Oriente. (cortesía)

Ecatepec busca alcanzar al 100 por ciento la cobertura de agua

En reunión realizada en dicha dependencia federal, en la Ciudad de México, los ediles del oriente informaron los principales avances en sus territorios con obras y acciones que están cambiando toda esta zona de la entidad conurbada a la capital del país.

Ante ello, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, destacó que alrededor de 85 por ciento de la población de Ecatepec ya cuenta con agua por la red, y el gobierno municipal trabaja para alcanzar el 100 por ciento de cobertura, servicio que al inicio de su administración, sólo el 35 por ciento de los colonos contaba con acceso.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, detalló que en Ecatepec fueron rehabilitados 24 pozos de agua potable con inversión federal, estatal y municipal, en tanto que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reperforó otros cinco pozos, de los cuales, tres de ellos ya fueron entregados a la población, como el Colosio 2 que se encuentra ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, que produce 37 litros de líquido por segundo y beneficia a 30 mil habitantes de la Zona Norte de Ecatepec.

Igualmente fue construido el Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, con capacidad para almacenar cinco millones de litros de agua, que es distribuida en esta región, además de que se prevé edificar un tanque de 10 millones de litros para solucionar el grave desabasto de líquido que existe en la Quinta Zona y áreas altas de la Sierra de Guadalupe.

Ecatepec acelera acciones del Plan Oriente. (cortesía)

Plan Oriente contempla obras de educación y vialidad

Además de las acciones para mejorar el abasto de agua en Ecatepec, el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México contempla obras en materia educativa.

Actualmente se construye un CBTIS en la zona de Ciudad Cuauhtémoc y también se contempla edificar en esta región una Universidad Rosario Castellanos.

En materia de infraestructura vial, la repavimentación de calles y vialidades se mantiene de manera permanente en distintas comunidades de Ecatepec, cuyos habitantes, de acuerdo con el gobierno municipal, enfrentaron durante décadas el abandono de sus calles.

En seguridad pública, Ecatepec forma parte del Mando Único y la policía municipal cuenta con respaldo de la Secretaría de Marina, lo que, según el comunicado, permitió disminuir los delitos de alto impacto.

Ecatepec acelera acciones del Plan Oriente. (cortesía)

¿Cuánto se invertirá en el Plan Oriente?

El Plan Oriente es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de revertir el rezago social y de infraestructura en beneficio de más de 10 millones de habitantes de 11 municipios del Estado de México.

El programa contempla una inversión proyectada de 75 mil 786 millones de pesos, que serán destinados a 121 acciones y programas prioritarios.

Entre las principales áreas de atención se encuentran seguridad pública, agua potable, salud, educación y programas sociales.